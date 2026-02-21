快訊

關稅被判違法 醫師分析：川普對台真正目標是這件

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
大法官判定川普關稅敗訴後，川普總統立即宣布引用不同法規課徵全球10%關稅。（歐新社）
美國最高法院今天裁定川普依「國際緊急經濟權力法」加徵關稅違法，成為國際焦點。醫師沈政男分析指出，川普關稅對2025年美國經濟影響有限，台灣真正關鍵不在15%關稅，而是232條款與台積電去向，直言面對川普「一動不如一靜」。

美國最高法院今天判決，川普依1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國祭出關稅措施並不合法，理由是該法並未授權總統可藉由調整關稅因應國際緊急經濟狀況。川普隨即改引用1974年「貿易法」第122條，宣布對全球加徵10%關稅。

沈政男說，這類關稅政策本質仍是政治操作。從數據來看，川普關稅自宣布以來已運作八、九個月，對美國經濟的實質影響「微乎其微」。2025年美國關稅收入約2600億美元，只占GDP約25兆美元的百分之一；貿易逆差雖較前一年小幅下降，仍居歷史高檔，GDP成長2.2%，物價也未出現明顯波動，與先前部分經濟學者的悲觀預期不符。

沈政男指出，台灣是否被納入新增的10%關稅，並非真正焦點。台灣約七成商品原本就適用232條款，比例居全球之冠，川普即使不動用IEEPA，也可透過既有機制處理台灣。至於台灣關稅從32%降到20%、再降到15%，從頭到尾都不是重點。

他說，川普多次公開指稱台灣「偷走晶片」，真正目標是台積電的產能與供應鏈。即便對台積電課徵高關稅，最終也只會轉嫁給美國消費者，因為先進晶片具高度獨占性，其他地區難以取代。

對於談判結果，沈政男質疑，鄭麗君多次赴美協商，換來的可能是傳統產業關稅降到15%，但半導體卻被要求大幅赴美投資，形同以台灣核心產業換取象徵性讓利。

沈政男認為，面對川普這類以政策反覆著稱的政治人物，台灣不宜急於表態或過度因應，「一動不如一靜」，避免在半導體戰略與長期國家利益上付出過高代價。

