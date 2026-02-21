快訊

大魚大肉害腦霧？研究曝「高脂肪讓記憶力大降16%」 醫勸收假前這樣做

務實又愛儲蓄！生肖牛連3年蟬聯購屋冠軍「最後一名是他」

「玩物喪志」瘦20公斤！草爺自辦四驅車大賽 初四、初五邀眾好手一較高下

聽新聞
0:00 / 0:00

川普3月底訪陸會習近平 學者：留意美官方對台措辭變化

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普、中國國家主席習近平。（路透）
美國總統川普、中國國家主席習近平。（路透）

有匿名美國白宮官員向外媒證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國大陸。有學者分析可能的川普和中國國家主席習近平會晤對我國影響，指出此次應會觸及台灣議題，且可能觸及對台軍售，也需觀察針對台灣議題的官方措辭是否出現調整、明確反對台獨等。

對於川普將於3月底至4月初展開訪問中國大陸，淡江大學戰略所所長李大中表示，川普這次對中國大陸進行的的國是訪問，是2017年11月以來，首次有美國總統赴中，也是承接去年10月底，川習釜山峰會的共識與成果，所以有重要意義。於釜山峰會，川習罕見並未談到台灣議題，主要是為美中貿易休兵定調與奠定基礎，先前已經歷5輪談判。

李大中認為，這次川普北京行，台灣議題應該會被觸及，尤其是川普、習近平在日前通電中，習近平已直接表達對於美國軍售台灣的關切，因此川普面對習近平，如何處理對台軍售，另外在台灣議題上的官方措辭，提法上是否出現微妙調整，這些台灣都必須審慎觀察與判斷。

李大中指出，當下川普極為重視美中關係與美中經貿談判協議，近來川普官員極少批評北京。包括去年外媒揣測的，有可能美國官方說法，以更明確的反對台獨代替以往的不支持台獨，這些都是判斷指標。先前有美國學者推測，川普任內有可能與北京簽署美中第四公報，但判斷機率仍低。

川普 美國 美中關係

延伸閱讀

關稅挫敗 學者憂：川普為製造「我搞定了」 恐與中達成對台新默契

美最高法院裁定舊關稅無效！川普即刻簽署行政命令改徵全球 10% 關稅

川普不滿對等關稅無效「宣布加課全球10%」 蔡正元：病急亂投醫

川普改關稅加課10% 李桐豪：政府恐繼續洗腦 與日、韓一樣

相關新聞

美國最高法院裁定川普關稅無效 柯文哲：天塌下來我們不是最高的

美國聯邦最高法院20日判決，認定美國總統川普去年開始實施的全球性關稅政策無效，川普表示判決令人失望，將啟動替代方案。台灣...

決戰中台灣！柯文哲今赴台中5宮廟走春 首站參拜太平媽引人龍爭相合影

決戰中台灣，民眾黨前主席柯文哲今大年初五在台中走春，參拜5宮廟祈福，現場發送小物，強力輔選。柯文哲首站在同黨立院總召陳清...

美最高院判川普對等關稅違法！黃國昌：司法敢向總統説不 才是令人尊敬

台美簽署對等貿易協定一周後，美國聯邦最高法院20日判決美國總統川普採取的對等關稅政策違法。民眾黨主席黃國昌在臉書貼文表示...

國運籤撥亂反正 柯文哲批民進黨大罷免製造分裂「政府不要帶頭亂」

大甲鎮瀾宮19日晚上求出今年國運籤，解籤人表示要「撥亂反正、求共識」，行政院長卓榮泰昨說，台灣不要亂就不用撥。台灣民眾黨...

川習會在即 學者：美恐趕進度施壓台尖端晶片赴美 軍購不排除微調

匿名美國白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。各界普遍預期屆時川普將會晤中國國家主席習近平。學者分...

賴總統攜手李洋推居家健康操 提倡全民運動

今天是大年初五，下週即將開工，總統賴清德特別邀請運動部長李洋一同推動居家健康操。總統表示，考量民眾在過年期間吃很多，因此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。