川普3月底訪陸會習近平 學者：留意美官方對台措辭變化

有匿名美國白宮官員向外媒證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國大陸。有學者分析可能的川普和中國國家主席習近平會晤對我國影響，指出此次應會觸及台灣議題，且可能觸及對台軍售，也需觀察針對台灣議題的官方措辭是否出現調整、明確反對台獨等。

對於川普將於3月底至4月初展開訪問中國大陸，淡江大學戰略所所長李大中表示，川普這次對中國大陸進行的的國是訪問，是2017年11月以來，首次有美國總統赴中，也是承接去年10月底，川習釜山峰會的共識與成果，所以有重要意義。於釜山峰會，川習罕見並未談到台灣議題，主要是為美中貿易休兵定調與奠定基礎，先前已經歷5輪談判。

李大中認為，這次川普北京行，台灣議題應該會被觸及，尤其是川普、習近平在日前通電中，習近平已直接表達對於美國軍售台灣的關切，因此川普面對習近平，如何處理對台軍售，另外在台灣議題上的官方措辭，提法上是否出現微妙調整，這些台灣都必須審慎觀察與判斷。

李大中指出，當下川普極為重視美中關係與美中經貿談判協議，近來川普官員極少批評北京。包括去年外媒揣測的，有可能美國官方說法，以更明確的反對台獨代替以往的不支持台獨，這些都是判斷指標。先前有美國學者推測，川普任內有可能與北京簽署美中第四公報，但判斷機率仍低。