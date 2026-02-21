賴總統攜手李洋推居家健康操 提倡全民運動

今天是大年初五，下週即將開工，總統賴清德特別邀請運動部長李洋一同推動居家健康操。總統表示，考量民眾在過年期間吃很多，因此特別邀請李洋親自示範健康操，鼓勵大家在家輕鬆運動，藉此長保身體健康。

賴總統與李洋一同示範居家健康操，從暖身、伸展、深蹲、單腳站立等動作，訓練身體的活動度、平衡感與核心肌群。

李洋說，這套健康操是很好的居家運動，在家裡能夠進行微小的動幅，保持身體的活動度，也非常適合全家人一起做。

賴總統表示，過年期間，大家應該吃很多東西，因此邀請李洋教大家做運動。李洋說，希望大家保持運動的好習慣，對身體有好處，與他一起「每日30分鐘」，一起運動。

賴總統重申，政府成立運動部，其中一個目的是推全民運動，他鼓勵大家在家輕鬆運動、長保健康。