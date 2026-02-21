影／川普對等關稅判決違法 黃國昌盼台灣應抓住機會重新調整

美國聯邦最高法院20日判決美國總統川普採取的對等關稅政策違法。民眾黨主席黃國昌今天表示，台美簽署對等貿易協定一周後發生這樣突如其來的變化，台灣應該抓住這樣的機會，對台灣傳統產業、農業來進行重新調整，多徵詢台灣各方的意見，重新團結台灣，為台灣人民爭取更好的利益。

黃國昌表示，這次對美經貿談判，與民進黨過去主張在事前與事中要讓國會與公民社會參與有相當大的距離，而且對美投資、採購、全面開放市場，對台灣傳統產業、農業都造成相當大的衝擊，政府應該利用這次機會，來反映國內產業與農漁民的心聲，進行重新的調整，對於美國聯邦法院的判決，也不是任何人在事前可以預測，所以多徵詢各方意見，重新團結台灣進行調整，為台灣人民爭取更好的利益，不失為一個好的時機點。 民眾黨主席黃國昌今天表示，台美簽署對等貿易協定一周後發生這樣突如其來的變化，台灣應抓住機會，對台灣傳統產業、農業來進行重新調整來爭取利益。記者潘俊宏／攝影 民眾黨主席黃國昌（左）今天到中和烘爐地土地公參香，祈求國泰民安風調雨順。記者潘俊宏／攝影