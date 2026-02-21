快訊

決戰中台灣！柯文哲今赴台中5宮廟走春 首站參拜太平媽引人龍爭相合影

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲今台中走春，首站參拜太和宮太平媽，柯文哲對小朋友發放提燈。記者趙容萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲今台中走春，首站參拜太和宮太平媽，柯文哲對小朋友發放提燈。記者趙容萱／攝影

決戰中台灣，民眾黨前主席柯文哲今大年初五在台中走春，參拜5宮廟祈福，現場發送小物，強力輔選。柯文哲首站在同黨立院總召陳清龍、市議員江和樹、市議員參選人吳皇昇、劉芩妤等人陪同下，赴太平區太和宮參拜太平媽，吸引民眾大排長龍，爭相與柯文哲拍照、領取小燈籠等小物。

柯文哲今天走春行程，上午9時赴太平區太和宮參拜，上午10時5分赴太平區大新坪福德宮參拜，上午11時到北屯區芒果樹福德宮參拜，中午12時40分赴豐原慈濟宮參拜，下午2時赴西屯區港尾里日興宮走春參拜祈福。

柯文哲今早參拜太平媽。太和宮主委陳啟煌致歡迎詞表示，歡迎柯文哲率眾參拜太平媽，祝福大家心想事成、到成功。

柯文哲致詞時說，他首度參拜太平太和宮太平媽，祝福鄉親身體健康、萬事如意，闔家平安。

