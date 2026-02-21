川普關稅無效 旅美學者：不會歸零 轉為個別國家關稅

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。圖／聯合報系資料照片
美國聯邦最高法院20日就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅裁定違法。旅美學者翁履中分析，最高法院判決改變的是工具，但美國戰略方向並未轉變，第一階段由122條行政命令取代，10%關稅加上各國原本的關稅成為過渡安排、第二階段301調查、232條款重新包裝，轉為個別國家關稅架構，川普政府要爭取的美國利益，換個手法收取而已。

翁履中說，美國最高法院裁定川普政府不得再以IEEPA為依據，對全球全面徵收對等關稅。表面上似乎讓所有近期談成的雙邊協議陷入法律真空，讓全球市場再度進入不確定狀態。但如果把焦點從「條文」拉回「結構」，台美關稅協議可能不會完全被取消。

翁履中指出，最高法院封的是IEEPA這條路，而不是總統所有關稅權力。第122條、第301條、第232條都仍然存在。川普已經宣布根據122條簽署行政命令，對全球祭出10%臨時性關稅。未來若要針對特定國家或產業，301與232也可以隨時上場，代表「全球對等關稅」這個名目可能消失，但關稅壓力不會消失。

翁履中說，現階段台美關稅協議中的15%不疊加架構，是基於IEEPA與Executive Order，那法律文字確實需要調整。理論上對等關稅這個稱呼應該失效，但這並不等於關稅歸零，而是可能被分階段改寫。

翁履中分析，第一階段由122條行政命令取代，10%關稅加上各國原本的關稅成為過渡安排；以台灣來說，有些項目原本的關稅不到5%，有可能比協議的15%還低，但不是全部項目。第二階段有可能調整回協議的稅率，透過232條國安理由重新包裝，或對台灣啟動301調查後，轉為個別國家關稅架構。他認為，台灣對美投資不會改變，因為那筆採購承諾本質上不是為了IEEPA，而是為了在「美國優先」結構下換取穩定。

翁履中指出，對台灣來說，現在正好是讓台灣內部有機會整合意見，既然IEEPA被否決，立法院應該要求行政部門，向美方確認新的法律依據。因為未來若關稅相關規定沒有制定清楚，台灣反而可能暴露在更大風險下。

美國最高法院 翁履中 川普

