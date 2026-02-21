快訊

川普不滿對等關稅無效「宣布加課全球10%」 蔡正元：病急亂投醫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。川普隨即宣布將據1974年美國貿易法（1974 Trade Act）122款簽署一項命令，加收10%的全球關稅。國民黨前立委蔡正元說，川普病急亂投醫，援引該款的前提並不存在，去年初就斷定川普關稅將一事無成。

蔡正元說，川普病急亂投醫，美國最高法院封殺川普的「對等關稅」後，川普緊急援用「1974年美國貿易法」122款，對所有進口貨加徵10%關稅。

蔡正元指，其實川普這個做法還是病急亂投醫，因為122款規定，實施附加關稅的期間最長只能150天，所以只能課到今年的7月。再者，122款的動用前提必須是：美國面臨嚴重的國際收支赤字，已對美元和美國經濟穩定構成重大威脅。

蔡正元指出，目前這個前提並不存在，因為美國雖然有「貿易赤字」，但沒有「國際收支赤字」；目前美元也沒有嚴重的貶值危機，美國經濟也沒有不穩定的問題。例如，美國整體失業率比中國低，美國GDP成長率比歐洲和日本高，美國的通貨膨脹還算溫和。

蔡正元認為，川普緊急援用122款的前提不當，還是會被告上法院，最後還是會灰頭土臉。美國最大的問題反而是關稅太高，這個問題又是川普自己造成的。這就是為什麼去年年初，他就斷定：川普關稅是「王安石變法」，一事無成。

