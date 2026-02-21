川普改關稅加課10% 李桐豪：政府恐繼續洗腦 與日、韓一樣

美台日前完成簽署對等貿易協定（ART），美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。政治大學金融學系兼任教授李桐豪說，政府或是特定人士可能說台灣與日韓被課一樣稅率，不影響出口競爭，台灣社會因而被洗腦。

美台簽訂ART後不久，美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。川普表示，其中美國和他國達成的許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

川普也說，他將簽署一項命令，根據1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條，在現有正常關稅的基礎上，加收10%的全球關稅，最多只能持續150天。

李桐豪表示，「關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率，適用已達成貿易協議國家」，台灣輸美產品又被「課回」25%。政府或是特定人士可能會說，台灣與日本、南韓被課一樣的稅率，不會影響對美出口的競爭力。