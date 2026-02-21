快訊

三重民宅初五清晨傳火警！疑烹飪釀禍 父女送醫

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

美最高法院判川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普20日在華府白宮簡報室舉行記者會，回應最高法院駁回多項關稅措施的裁決。（歐新社）
美國總統川普20日在華府白宮簡報室舉行記者會，回應最高法院駁回多項關稅措施的裁決。（歐新社）

美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。國民黨立委賴士葆今點名行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍負責。

在美台簽訂ART後不久，美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。對於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

賴士葆說，ART簽完8天，美國最高法院都還給了世界一個公道，賴政府卻黑箱作業強簽5000億美元去台化投資加上占國內生產毛額（GDP）的3%國防支出，都在IEEPA框架下任人宰割。

賴士葆表示，現在ART法源基礎已變動，要求撤回ART協議，送交立法院的MOU查照案應改為實質審查，無論IEEPA情報和法律風險評估是誰做的，卓榮泰、林佳龍應即刻負起最終責任。

國民黨立委牛煦庭表示，美國最高法院宣告對等關稅措施無效。白宮官員透露川普訪陸落在3月底、4月初。國際局勢的變化很快，考驗大家的戰略定力，謀定後動，冷靜以對，才是正辦。

美國最高法院 川普 賴士葆 卓榮泰

延伸閱讀

川普關稅被判違法 林濁水：台美協定肯定在下階段發揮正面作用

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

美最高法院關稅裁決出爐 川普：多數貿易協議仍有效

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

相關新聞

美最高院判川普對等關稅違法！黃國昌：司法敢向總統説不 才是令人尊敬

台美簽署對等貿易協定一周後，美國聯邦最高法院20日判決美國總統川普採取的對等關稅政策違法。民眾黨主席黃國昌在臉書貼文表示...

國運籤喜憂參半？奉天宮抽上上籤 朝天宮「黃金忽然變成鐵」

昨天是大年初四，多個知名廟宇抽出「國運籤」，喜憂參半。嘉義縣新港奉天宮抽出上上籤「選出牡丹第一枝」、「萬事逢春正及時」；...

美最高法院判川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵...

川普關稅遭美最高院判無效 楊瓊瓔：送出的台積電仍要送

美國聯邦最高法院就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作...

對照美最高院6:3判川普違法 李來希：台憲法法庭竟一致決維護政權

美國最高法院以6比3票數，判決美國總統川普對等關稅違法。全國公務人員協會前理事長李來希表示，民主社會很少會有一致決，但我...

川普關稅被判違法 林濁水：台美協定肯定在下階段發揮正面作用

美國最高法院以6比3票數判決，美國總統川普不得援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國課徵對等關稅。民進黨前立委林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。