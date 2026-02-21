川普關稅遭美最高院判無效 楊瓊瓔：送出的台積電仍要送

美國聯邦最高法院就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作為關稅法源。日前我國與美國結束關稅談判，對等關稅由20%降至15%，國民黨立委楊瓊瓔表示，她憂台灣所承諾的對美鉅額投資、供應鏈重組與產業布局，卻極可能被視為既成事實，仍須持續兌現。

美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。對於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

楊瓊瓔表示，美國最高法院這項判決，不只是美國憲政體制下行政權與國會權限的界線問題，更對全球貿易秩序，以及高度依賴出口的台灣，投下了一顆極具不確定性的震撼彈。

楊瓊瓔說，現在面對的已不是單一關稅高低的問題，而是整體國家談判風險，是否被充分評估、誠實揭露的問題。若美國最高法院最終裁定川普「全面對等關稅」違法，要求撤銷並退還已徵關稅，屆時台灣對外所宣稱的「關稅由20%降至15%」成果，將在制度上失去實質意義；然而，台灣為換取這項不具法律穩定性的讓步，所承諾的對美鉅額投資、供應鏈重組與產業布局，卻極可能被視為既成事實，仍須持續兌現。她最擔憂的地方是，短期談判數字可能歸零，但長期結構性成本，卻無法回頭。

楊瓊瓔表示，這項判決出現的時間點，正好與國際政治與經濟風險同步升高。根據路透社報導，白宮官員20日證實，川普將於3月31日至4月2日出訪中國大陸，多名知情人士並指出，川普與中國國家主席習近平預計於4月初在北京會晤，可望拍板延長先前在南韓「川習會」中談成的美中貿易休戰，時間最長達一年。

楊瓊瓔提到，美中關係正進入一個以政治協商換取暫時經貿穩定的階段。在這樣的情勢下，台灣若仍期待長期依靠美國將支柱產業拱手相讓，靠打抗中牌，高度政治化、未來可能隨時翻轉的關稅政策中，換得長期保障，恐怕過於樂觀。

楊瓊瓔指出，台灣已將護國神山台積電，以及大量科技代工、晶圓製造等關鍵產業布局外移美國，所換得的卻僅是「關稅降低5%」與「關稅不疊加」的有限讓利。一旦美中關係趨緩，當前執政黨長期倚重的「抗中」敘事，美國還願意為此付出多少實質經貿成本，社會恐怕必須冷靜評估。同一天，川普也在白宮向媒體表示，正考慮對伊朗進行有限度的軍事攻擊。消息一出，國際油價隨即回到平盤之上並小幅上漲，金價漲幅擴大至1%。這些市場反應清楚顯示，全球資本與能源市場，已全面將地緣政治風險重新納入定價之中。

楊瓊瓔強調，在如此高度不確定的國際環境下，任何涉及關稅、投資與產業調整的重大承諾，都不應建立在「政策可能被法院推翻」、「談判條件可能因政治需要隨時重新包裝」的脆弱基礎之上。關稅可以談，但國家核心產業與長期利益，不能成為短期政治交易的籌碼。

楊瓊瓔質疑，她認為政府至少有責任向國會與社會清楚交代三件事。第一，台灣在關稅談判中，實際承諾了哪些具體投資與產業調整？第二，若美國關稅政策因司法或政權因素翻轉，台灣是否已有退場或補救機制？第三，這些承諾對我國關鍵產業、就業結構與供應鏈自主性的長期影響為何？

楊瓊瓔總結，國際經貿談判，從來不是比誰退讓得快，而是比誰看得夠遠、風險控管是否周全。政府若真心為台灣經濟負責，就不該只對外宣傳「談到多少讓利」，而須誠實面對最壞情境，讓社會共同判斷，這樣的代價是否值得承擔。這不是反對談判，而是要求負責任的談判；避免台灣在高度不確定的國際局勢中，承擔一場無法回復的經濟代價。