對照美最高院6:3判川普違法 李來希：台憲法法庭竟一致決維護政權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國最高法院以6比3票數，判決美國總統川普對等關稅違法。全國公務人員協會前理事長李來希表示，我們的憲法法庭是不俱審判權的偽法庭，竟然也是一致決的5:0維護政權，公然與人民對抗？圖／聯合報系資料照片
美國最高法院以6比3票數，判決美國總統川普對等關稅違法。全國公務人員協會前理事長李來希表示，民主社會很少會有一致決，但我們的憲法法庭，不僅要求死刑要一致決，不具審判權的偽法庭竟然也是一致決的5:0維護政權，公然與人民對抗？真是台灣奇蹟啊。

李來希表示，案件會到最高法院或憲法法庭一定是極具爭議性的議題，長年沈痾爭爭吵吵，怎麼會有那麼多一致性的判決，侵害人民權益的案件被判定「合憲」，維護人民權益的法案判定為「違憲」？而且幾乎都是一致性的判決，真是台灣奇蹟啊。

李來希在臉書貼文表示，川大帝的對等關稅被最高法院裁定為「違法」，台灣決定送出去的5000億美元投資協議還有效嗎？還要逼在野黨認帳嗎？

李來希說，憲法是人民權利的保障書，最高法院或憲法法庭的設置是用來保障人民的權益，是人民對抗政府的機制，看看美國的最高法院的判決，6:3的判決代表多數意見，民主社會很少會有一致決。

李來希說，回頭看看我們的憲法法庭，不僅要求死刑要一致決，不具審判權的偽法庭竟然也是一致決的5:0維護政權，公然與人民對抗？人民還要相信司法嗎？

憲法法庭 美國最高法院 李來希

