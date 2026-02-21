民進黨拚政黨外交 台灣LV當伴手禮外賓驚艷

隨著台灣受到國際關注越多，民進黨接待的國際訪團數也增長。民進黨善用政黨外交契機，細心準備具台灣特色的伴手禮，其中，被稱為「台灣LV」的茄芷袋，讓外賓驚艷。

民進黨國際事務部主任陳文昊接受中央社記者訪問指出，美國團仍是訪團大宗，相較於2年前，歐洲訪團增加近一倍，而在民進黨成立青年部後，台日交流更緊密；訪團數量上升，反映出國際對台灣的關注日益增加，民進黨國際部就是扮演好政黨外交的角色，對各國訪賓盡所能地闡述民進黨跟台灣政府的立場。

接待外賓時，民進黨國際部不忘準備具有台灣特色的伴手禮，希望給訪賓小小驚喜。

陳文昊說，去年法國參議院友台小組拜訪民進黨，國際部送上超台味伴手禮「台灣LV」茄芷袋，加上「嘉義阿里山高山茶」。

茄芷袋有傳統的紅綠藍條紋，許多文創品牌還推出改良版茄芷袋，如皮革拼接、刺繡款等，設計更具時尚感，從傳統市場提菜到成為時尚配件，用途多樣。

陳文昊表示，平常逛街遇到台灣農特產品，他都會特別留意哪些可以當禮物，之前他就送過一位喜歡登山健走的駐台代表烏魚子與果乾結合的糖果，方便隨身攜帶、補充體力。

陳文昊說，訪賓也常回贈一些跟自己國家及選區有關的物品，比如法國參議員訪團，贈送坐落於巴黎盧森堡花園（Jardin du Luxembourg）內的盧森堡宮（Palais du Luxembourg）照片集，而盧森堡宮也是法國參議院的所在地。一位來自南方的參議員，贈送來自故鄉普羅旺斯、被列為「活文化遺產」（Entreprisedu Patrimoine Vivant，EPV）的百年老店 Le Roy René的卡利頌（Calisson）杏仁軟糖，別出心裁。

陳文昊透露，美國訪賓也常愛展現各州特色。日前美國民主黨州主席訪團，成員競相贈送與各州有關的禮物，彷彿一場競賽，團員還會互相開玩笑，表示自己的州才是最棒的。

他說，民進黨先前訪日時，曾訂製「台日友好」毛巾贈送日本議員，連時任議員的首相高市早苗看到也直呼喜歡。訪日結束後，國際部一直接到詢問如何獲取，但因爲是專案，所以訂的量極少。