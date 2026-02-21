早勸台美簽貿易協定先等美最高法院判決 施俊吉嘆：未獲政府採用

台美上周才完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅15%不疊加。但美國聯邦最高法院20日就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）課徵關稅發布判決，認定這項關稅違法。行政院前副院長施俊吉早一個多月前就提出警告，勸阻我政府不應美國最高法院判決出爐前，與美國達成談判協議；施俊吉今嘆，這正確的建言，惜未獲政府採用。

施俊吉在臉書留言表示，美國是一個偉大的國家，因為他們的最高法院敢判濫權的總統違法。他還將他在1月13日的臉書貼文置頂，表示當時他努力勸阻政府應該等待美國最高法院的判決，不要與美國達成談判協議。現在看來，這是絕對正確的建言，可惜未獲政府採用

施俊吉在1月13日的貼文時機，正值美國最高法院對川普政府關稅合法性做出裁決前夕，傳出台美即將達成協議，美國對台進口關稅自20%降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。施俊吉當時質疑，如果川普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議，拿5座晶圓廠換5%的關稅減讓？

施俊吉指出，台灣為什麼要用5座台積電兩奈米以下的晶圓廠，去換5%的關稅減讓，而不等美國最高法院的判決？如果等到有利於台灣和全世界的判決，現在的關稅將無條件一口氣減掉20%？選這種時機與美方達成協議，怎能不令人嘆息？

施俊吉當時指，美國最高法院判決分為川普勝訴，包含基準關稅、對等關稅、反芬太尼關稅皆合法；或川普敗訴，三種關稅皆違法；或部分違法。目前預測川普敗訴的居多。

施俊吉當時也分析，如果川普敗訴，將產生令人雀躍的四種結果：第一，依法加徵的關稅將立即失效，等同美國須對台灣無條件降稅20%；第二，川普若不願善罷甘休將啟動B計畫，引用232等條款政策，但恐嚇力下降；第三，美國政府必須將不合法的關稅退還給美國進口商；第四，美國財政會惡化，已收進來的要退回去，未來關稅收入將比預期少。