李貞秀立委資格爭議延燒 黃國昌喊沒辦法理解：衝擊陸配參政權

台灣民眾黨不分區立法委員李貞秀就任資格在春節前成熱門議題，台灣民眾黨主席黃國昌今到彰化縣走春，被問到此事時表示，令人不解的是同樣民進黨政府，為何前總統蔡英文可以，到賴清德總統就出現180度轉彎，政府不能把做不到的事、所有負擔都強加在一個身上。

黃國昌陪同民眾黨提名彰化縣二林區縣議員參選人洪雅婷到市場拜年，被記者問到李貞秀的立委資格風波，及李貞秀質疑她因大罷免一事被刁難。

黃國昌說，台灣民眾黨不斷強調台灣是一個法治國家，對於在中華民國有參政權，兩岸人民關係條例已作非常詳盡回應，陸配必須在台設有戶籍，拿到身分證之後還要十年才能參政，這是過去十幾年運作的，為什麼都是民進黨政府，賴清德總統上任採取的跟前總統蔡英文180度完全不一樣？讓人沒辦法理解，也嚴重衝擊陸配在台灣參政權。

黃國昌強調，生活在這塊土地上認同台灣、認同中華民國，就不應該被排除在外，這是國家法律規定，這是為什麼台灣民眾黨在2024大選時候柯文哲主席提名李貞秀為不分區立委，因為這些陸配在台灣生兒育女，早就是這塊土地上一分子，已對台灣這塊土地各方面作出非常多貢獻，在這種情況下，在立法院有陸配的代表來為她們發聲，這是台灣民眾黨當初把陸配放在不分區委員的初衷，也是過去法律所允許。

黃國昌說，因此他覺得這件事情接下來怎麼解決要看賴清德政府哪個時候拿出智慧，可能還要跟大家說明法律解釋為什麼在賴清德總統上任後出現180度轉變，如果照賴清德政府規定的要件，到底要怎樣加以執行？其實包括台灣民眾黨、李貞秀都已經高度配合賴清德政府所提出的各項要求，不能說連政都做不到的事，要把所有擔負、所有責任邦加強在一個人身上。

對於李貞秀質疑她被刁難與大罷免有關，黃國昌說，陸配參政與大罷免為不同層次議題，不應混為一談，大罷免是民進黨立委選舉選輸翻桌，在台灣社會造成對立、撕裂，把整個台灣搞得烏煙瘴氣，那大罷免投票32比0，很清楚告訴民進黨政府，台灣人民期待的是一個好好做事的政府，不是一天到晚搞對立、搞衝突的政府，目前大罷免通過以後台灣社會老實說讓人看了非常難過，四分五裂、對立仇恨其實還在進行當中。

黃國昌表示，台灣人民期待的是這個政府好好做事，不僅僅在陸配參政權上面，不只是高關稅議題，乃至於很多年輕人生活上所面臨困擾，那台灣生育率現在是全世界最後一名，造成台灣真正的國安問題，這個才是期待政府捲起袖子好好做的事情。