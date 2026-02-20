聽新聞
日外相強調台海和平穩定重要性 外交部：歡迎全球民主國家持續合作
針對日本外務大臣茂木敏充在續任後首場記者會強調「台海和平穩定極為重要」，外交部長林佳龍對此表達歡迎與肯定，歡迎全球民主陣營國家持續合作反制威權主義擴張，今後台灣也將持續充實自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與友盟緊密合作，確保台灣及印太區域的和平、穩定與繁榮。
外交部指出，日本首相高市早苗內閣自去年10月成立以來，已接連在第28屆「日本-東協峰會」、第20屆「東亞峰會」、日美峰會等重要國際場合，多次呼籲各國重視台海議題；去年11月亞太經濟合作（APEC）會議期間的日中領袖會談、日中防長會談以及12月中國實施圍台軍演時，日本亦直接向中國表達高度關切台海及區域安全，彰顯確保台海和平穩定與日本及國際的繁榮安全密不可分，更是國際社會共同利益。
外交部歡迎全球民主陣營國家持續合作反制威權主義擴張，也籲請各國積極關切台海情勢並採取具體行動維護台海安全。
