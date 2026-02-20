卓榮泰苗栗參香拜年 盼中央地方合作落實政策

快訊

中央社／ 苗栗縣20日電
行政院長卓榮泰。圖／中央社
今天大年初四，行政院長卓榮泰前往苗栗縣參香祈福表示，去年經濟成長率達8.63%創15年來最高，政府財政好，對人民照顧增加，這需要中央與地方徹底合作，讓政策落實。

卓榮泰下午先後前往苗栗縣卓蘭鎮峩崙廟、三義鄉天后宮參拜祈福，並向民眾發放新春福袋，民主進步黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安及多名地方民代到場陪同。

卓蘭鎮是水果之鄉，看到在場許多農民朋友，卓榮泰指出，農業部已編列3.6億元經費補助農民購買農機具，並且要協助傳統農業升級為「智慧農業」；對於農民福利，政府擬將老農津貼提高到每月新台幣1萬元，並在農民退休儲金，擬降低農民負擔成數，減少負擔。

卓榮泰提到，衛福部苗栗醫院的急重症大樓擴建計畫，預算從原本的15億要增加到21億，他在1月9日總統賴清德就職的第600天前往訪視、了解工程需求後，基於總統對「健康台灣」的重視與關心，宣布這21億所有的經費，中央全數負擔，預計今年春天招標、2029年營運，希望提升苗栗醫療服務量能。

卓榮泰說，過去一年因為大家共同努力，經濟成長率達到8.63%，是15年來最高，國民所得增加，政府財政好，對農民的照顧和醫療投資也會增加，這都需要中央跟地方徹底合作，「對任何需要合作的事項，都可以用討論、合作、共同決定的方式，讓中央的政策落實到地方。」

卓榮泰說，苗栗縣不僅是農業大縣、水果的故鄉，也能發展成觀光大縣，希望地方政府能非常有效率、守法、守財政紀律，把中央政策落實，而陳品安所學的是財務金融與科技整合，正是國家升級最需要的，希望未來從醫療、交通、文化等各面向，幫助苗栗均衡、加速發展。

