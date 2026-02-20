被幕僚騙了？賴總統挑戰台語繞口令 放話「怕什麼」竟踢到鐵板

過年期間，總統賴清德在社群媒體發文，風格以輕鬆詼諧為主，頗受好評。繼昨天推出迷因哏圖，今天挑戰台語繞口令，只見賴總統一開始信心滿滿，到後來語速跟不上，直說這不是台語大挑戰，比較像是節奏大考驗。有網友笑勸幕僚，不要玩總統。

賴總統的台語，不僅口說流利，使用的語彙雅俗兼備，更是被公認的。不過，終究還是踢到鐵板。

過年期間，賴總統在脆（Threads）上發文，放下偶包及平時嚴肅的表情，改以輕鬆詼諧自嘲方式，與粉絲網友互動。

繼昨天以「賴桑的過年迷因」為題發文，並附上10張迷因圖卡，今天則公開自己挑戰台語繞口令的影片。

這次的台語繞口令挑戰，是用6個台語尾音同為「á」的名詞，包括囡仔（gín-á）、印仔（ìn-á）、金仔（kim-á）、圓仔（înn-á）、梨仔（lâi-á），及李仔（lí-á）組合而成，速度從慢到快，共計5個關卡，考驗受試者的台語流利及臨場反應。

賴總統在貼文中說，「同事說要來一場台語大挑戰，我當然點頭答應」。

不過，從貼文附上的影片中，不難看出，賴總統一開始在挑戰前，發下豪語「講台語還怕什麼」，到後來隨速度加快，到了第4關，反應顯然已跟不上，表情也開始「嘸通」（不行），冷汗直冒。

賴總統最後只好說，「這好像不是台語大挑戰，比較像節奏大考驗」，並有些不甘心地說，「很好奇真的有人能挑戰成功嗎？」但也邀請各路高手來挑戰。

賴總統的繞口令挑戰影片，讓網友笑翻，更有網友力勸賴總統的幕僚「不要玩總統」，也有網友懷疑賴總統是不是被幕僚騙了，才會參加這場挑戰。