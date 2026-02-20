快訊

二戰後最嚴峻安保環境！高市警告大陸脅迫 擬修安保文件、體制改革

嗆黃國昌「臭豎仔嘿嘿嘿」被志工拿糖果堵口 民眾黨參選人道歉

惡意造浪？鯉魚潭快艇遭疑害9歲童溺斃 縱管處調監視器：最高恐罰百萬

被幕僚騙了？賴總統挑戰台語繞口令 放話「怕什麼」竟踢到鐵板

中央社／ 台北20日電
過年期間，總統賴清德在社群媒體發文，風格以輕鬆詼諧為主，繼昨天推出迷因哏圖，今天挑戰台語繞口令。圖／擷自Threads @william_chingte
過年期間，總統賴清德在社群媒體發文，風格以輕鬆詼諧為主，繼昨天推出迷因哏圖，今天挑戰台語繞口令。圖／擷自Threads @william_chingte

過年期間，總統賴清德在社群媒體發文，風格以輕鬆詼諧為主，頗受好評。繼昨天推出迷因哏圖，今天挑戰台語繞口令，只見賴總統一開始信心滿滿，到後來語速跟不上，直說這不是台語大挑戰，比較像是節奏大考驗。有網友笑勸幕僚，不要玩總統。

賴總統的台語，不僅口說流利，使用的語彙雅俗兼備，更是被公認的。不過，終究還是踢到鐵板。

過年期間，賴總統在脆（Threads）上發文，放下偶包及平時嚴肅的表情，改以輕鬆詼諧自嘲方式，與粉絲網友互動。

繼昨天以「賴桑的過年迷因」為題發文，並附上10張迷因圖卡，今天則公開自己挑戰台語繞口令的影片。

這次的台語繞口令挑戰，是用6個台語尾音同為「á」的名詞，包括囡仔（gín-á）、印仔（ìn-á）、金仔（kim-á）、圓仔（înn-á）、梨仔（lâi-á），及李仔（lí-á）組合而成，速度從慢到快，共計5個關卡，考驗受試者的台語流利及臨場反應。

賴總統在貼文中說，「同事說要來一場台語大挑戰，我當然點頭答應」。

不過，從貼文附上的影片中，不難看出，賴總統一開始在挑戰前，發下豪語「講台語還怕什麼」，到後來隨速度加快，到了第4關，反應顯然已跟不上，表情也開始「嘸通」（不行），冷汗直冒。

賴總統最後只好說，「這好像不是台語大挑戰，比較像節奏大考驗」，並有些不甘心地說，「很好奇真的有人能挑戰成功嗎？」但也邀請各路高手來挑戰。

賴總統的繞口令挑戰影片，讓網友笑翻，更有網友力勸賴總統的幕僚「不要玩總統」，也有網友懷疑賴總統是不是被幕僚騙了，才會參加這場挑戰。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台語 Threads 賴清德

延伸閱讀

南韓前總統尹錫悅 內亂罪成一審判無期徒刑

尹錫悅進政壇1年 首選公職就當選總統

10年換8任 秘魯新出爐議長接掌總統大位

網紅問「養狗的人要怎麼上進」 釣到蔡英文、賈永婕親回

相關新聞

影／鎮瀾宮國運籤「撥亂反正」 卓榮泰：我希望台灣不要亂 就不用撥

台中大甲鎮瀾宮昨晚抽出國運的「人口籤」為「中上」籤，解籤人指出，今年國運主軸為「撥亂反正」；對此，行政院長卓榮泰今受訪時...

被幕僚騙了？賴總統挑戰台語繞口令 放話「怕什麼」竟踢到鐵板

過年期間，總統賴清德在社群媒體發文，風格以輕鬆詼諧為主，頗受好評。繼昨天推出迷因哏圖，今天挑戰台語繞口令，只見賴總統一開...

被問李貞秀國籍爭議 蘇巧慧：法律問題交給法律解決

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天對民眾黨立委李貞秀國籍爭議表示，台灣是主權獨立、民主自由的國家，也是一個法治國家，所...

台美對等貿易協定促提配套 黃國昌：要求真正保護台灣產業

中央在春節前公布台美對等貿易協定，台灣民眾黨主席黃國昌今被記者問到這項協定對台的利益，他說，形式上看起來好像守住15%關...

蕭副總統高雄發福袋 盼國家興盛、人民團結

副總統蕭美琴今天到高雄發放福袋，同時向到場排隊領取的民眾拜年。現場豔陽高照，她期盼國家興盛、人民團結，也希望新年如今天的...

賴清德總統桃園景福宮發福袋 籲支持國防特別預算

賴清德總統今天下午到桃園景福宮參香發福袋，致詞時詳細介紹中央政府政績，強調經濟成長也需要自我保護，「公司賺錢也要請保全」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。