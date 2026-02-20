被問李貞秀國籍爭議 蘇巧慧：法律問題交給法律解決
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天對民眾黨立委李貞秀國籍爭議表示，台灣是主權獨立、民主自由的國家，也是一個法治國家，所以，法律的問題就交給法律來明確解決。
蘇巧慧今天到中和區持續進行新春拜廟祈福行程，並現場發送福袋。她接受媒體聯訪表示，針對李貞秀國籍爭議作以上表示。
另外，她說，從大年初一到今天，每天都在各地的宮廟和大家說新年快樂，從板橋到林口，從八里到三重，每一個地方都盡量能夠到，也看得人潮越來越多，受到的歡迎也越來越熱烈。
蘇巧慧表示，「希望用這樣的態度，讓大家看到我們的活力，把長跑當作短跑衝刺的態度、用全心全意愛新北的態度，希望能夠贏得更多市民的肯定」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。