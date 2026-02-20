被問李貞秀國籍爭議 蘇巧慧：法律問題交給法律解決

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天對民眾黨立委李貞秀國籍爭議表示，台灣是主權獨立、民主自由的國家，也是一個法治國家，所以，法律的問題就交給法律來明確解決。

蘇巧慧今天到中和區持續進行新春拜廟祈福行程，並現場發送福袋。她接受媒體聯訪表示，針對李貞秀國籍爭議作以上表示。

另外，她說，從大年初一到今天，每天都在各地的宮廟和大家說新年快樂，從板橋到林口，從八里到三重，每一個地方都盡量能夠到，也看得人潮越來越多，受到的歡迎也越來越熱烈。

蘇巧慧表示，「希望用這樣的態度，讓大家看到我們的活力，把長跑當作短跑衝刺的態度、用全心全意愛新北的態度，希望能夠贏得更多市民的肯定」。