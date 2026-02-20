快訊

鯉魚潭快艇遭疑「惡意造浪」害9歲童溺斃 縱管處調監視器…若超速最高罰百萬

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

台61線大甲段白車惡劣肇逃…拖吊車駕駛救援被撞 頭破腳變形急送醫

猶他州參議會通過友台決議 支持台灣參與國際組織

中央社／ 舊金山19日專電

美國猶他州參議會今天通過友台決議，出席全體議員一致通過，支持台灣參與國際組織。駐舊金山辦事處長伍志翔親臨議會見證。

友台決議案由猶他州共和黨籍參議員桑達爾（Scott Sandall）提出；文中指出，今年為美國實施台灣關係法47週年，州參議會在該法律基礎上，持續強化雙方在宗教、經濟、文化層面的交流，並強調雙方在科技、高等教育及其他各項領域合作的重要性。

決議文指出，猶他州與台灣共享宗教自由、民主、人權、法治與自由市場經濟等價值；自1956年來，摩門教已派遣4萬3000名傳教士赴台宣教，協助開創雙方友好交流。

決議文提到，猶他州與台灣於1980年締結正式姊妹州關係，加深雙方文化交流；台灣是第一個與猶他州在駕照互惠協議生效的國家，在政治與經濟層面強化雙邊關係。

決議文除支持深化雙方友好關係，並強調持續支持台灣有意義地參與國際組織。

這項決議案今天經由出席全體議員一致通過，州參議會議長亞當斯（Stuart Adams）簽署。駐舊金山辦事處長伍志翔見證，在場深化交流，受到州參議員熱情歡迎。

伍志翔代表台灣政府感謝猶他州參議會對台美、台灣與猶他州夥伴關係的支持。

台灣關係法 議員 舊金山

延伸閱讀

冬奧／「情人節的選手村打得太火熱！」 官方緊急補貨幽默回應保險套荒

冬奧／官方證實！開幕逾一周「已用掉1萬個保險套」 選手稱不意外

堅持戴悼戰亡運動員頭盔參賽…烏選手遭取消資格 澤倫斯基發聲批評

冬奧／烏克蘭選手頭盔悼戰亡者遭禁 IOC建議戴黑臂章參賽

相關新聞

影／鎮瀾宮國運籤「撥亂反正」 卓榮泰：我希望台灣不要亂 就不用撥

台中大甲鎮瀾宮昨晚抽出國運的「人口籤」為「中上」籤，解籤人指出，今年國運主軸為「撥亂反正」；對此，行政院長卓榮泰今受訪時...

被問李貞秀國籍爭議 蘇巧慧：法律問題交給法律解決

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天對民眾黨立委李貞秀國籍爭議表示，台灣是主權獨立、民主自由的國家，也是一個法治國家，所...

台美對等貿易協定促提配套 黃國昌：要求真正保護台灣產業

中央在春節前公布台美對等貿易協定，台灣民眾黨主席黃國昌今被記者問到這項協定對台的利益，他說，形式上看起來好像守住15%關...

蕭副總統高雄發福袋 盼國家興盛、人民團結

副總統蕭美琴今天到高雄發放福袋，同時向到場排隊領取的民眾拜年。現場豔陽高照，她期盼國家興盛、人民團結，也希望新年如今天的...

賴清德總統桃園景福宮發福袋 籲支持國防特別預算

賴清德總統今天下午到桃園景福宮參香發福袋，致詞時詳細介紹中央政府政績，強調經濟成長也需要自我保護，「公司賺錢也要請保全」...

苗栗發福袋 賴總統：不分黨派「請把我當財神爺」

總統賴清德今天到苗栗參香祈福、發放福袋，適逢農曆大年初三迎財神，總統打趣「請把我當財神爺」拿到福袋就會賺大錢，並強調自己...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。