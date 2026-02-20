台美對等貿易協定促提配套 黃國昌：要求真正保護台灣產業

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌（右）今到彰化走春，受到支持者歡迎，也有對立陣營一路尾隨嗆聲。記者簡慧珍／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（右）今到彰化走春，受到支持者歡迎，也有對立陣營一路尾隨嗆聲。記者簡慧珍／攝影

中央在春節前公布台美對等貿易協定，台灣民眾黨主席黃國昌今被記者問到這項協定對台的利益，他說，形式上看起來好像守住15%關稅，可是在談判過程中台灣對外投資、採購，乃至於農產品大舉開放台灣市場，使台灣遭受很大衝擊，下周立法院開議，民眾黨會好監督角色，要求民進黨提出相對配套措施。

黃國昌今到彰化走春，先和二林區民眾黨提名縣議員參選人洪雅玲先前往大城鄉稷豐農場，了解當前農民申請農業補助所面臨的困境，並與青農交流台灣農業整體發展的意見。農場主人弟弟養殖蛋雞，向黃國昌及民眾黨不分區立法委員王安祥陳情洗選蛋政策對基層業者造成的衝擊，盼中央正視產業實務需求。

黃國昌接著到二林鎮市場，回應記者提問台美關稅問題時，他表示，美國總統川普對台施加關稅從去年4月一路到8月，台灣等到的是20%加N這樣的高關稅稅率，跟其它日、韓各國相比已經延宕非常久，最近台灣雖與美國簽訂對等貿易協定，看起來形式上好像守住15%，關稅可以跟日、韓平起平坐競爭，但在這個過程中台灣不管是對外投資、對外採購，乃至於在協定裡面對非常多農產品大舉開放台灣市場，他相信不僅是台灣傳統產業，甚至很多農民生計遭受很大衝擊。

黃國昌說，令人遺憾的是這麼重大訊息，政府刻意拖延到春節前夕才對台灣人民宣布，讓大家在過年黨中無辦法迅速反映、充分討論，下周就要開工了，立法院即將開議，民眾黨在其中會扮演好監督角色，讓民進黨能推出相對配套措施，真正保護台灣產業。

黃國昌今彰化走春，有很多支持者為他加油、索取簽名，大多是年輕人，也有一路尾隨高分貝嗆聲的歐吉桑，形成明顯對比。黃國昌接受訪談時被嗆聲，仍「不跳針」講完要表達的想法，民眾頗佩服他的高EQ。

