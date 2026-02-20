台灣捐20萬美元賑濟華州洪災 州政府感謝善心及友誼

美國華盛頓州去年12月因強降雨爆發歷史性洪災，數萬名州民被迫撤離家園。駐西雅圖辦事處今天代表台灣政府捐贈20萬美元，協助華州賑災。華州副州長赫克出席捐贈儀式，感謝台灣人民與政府善心和友誼。

捐贈儀式今天在華盛頓州政府舉行，包括華州副州長赫克（Denny Heck）、州長辦公室國際關係暨禮賓處處長費雪（Amanda Fisher）、州議會議員代表共同見證。

駐西雅圖辦事處長林美呈代表台灣政府將20萬美元（約新台幣630萬元）交付「美國紅十字會西北分部」（American Red Cross Northwest Region），由該分部統籌運用於華州洪患賑災。

根據華州政府估計，這場歷史性洪災導致逾10萬名居民撤離家園、近4000棟民宅遭到損毀，重要交通幹道2號公路部分路段一度封閉，災後復原工作仍在持續。

駐西雅圖辦事處透過新聞稿指出，林美呈於致詞時表示，台灣時常面臨自然災害侵襲，深知復原工作除需要龐大支援，更需社區民眾支持，對於華州遭逢洪災感同身受。

林美呈強調，台灣與華州在經貿、教育、科技、文化等面向密切合作，且台灣人於華州深耕人數日益增加，台灣政府及人民關切這場洪災造成之損失，並期盼災民在各項協助下，早日回歸正常生活。

除台灣政府捐款賑災外，旅美僑界也積極響應本次賑災行動。慈濟西雅圖支會於災區提供救災物資並啟動愛心募捐，總計投入協助救災金額將近12萬美元。

華州副州長赫克表示，感謝台灣人民與政府捐助，華州人民也感謝並珍惜台灣友誼，台灣與華州友誼堅定，雙方於此基礎上加深合作與交流。

駐西雅圖辦事處指出，台灣與美國在民主、自由、人權及法治等共同價值上深化緊密夥伴關係，並透過2022年簽署之「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」，於人道協助等領域建構制度化合作，駐西雅圖辦事處在此厚實基礎上，結合在地民間力量，以具體行動共同展現台灣良善力量及台美堅實夥伴關係。