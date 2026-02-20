日外相續挺台海和平 外交部：國際社會共同利益

針對日本外務大臣茂木敏充昨天表達對台海和平穩定極為重要說法，外交部今天表示，全球民主陣營國家應持續合作反制威權主義擴張，積極關切台海情勢並採取具體行動維護台海安全，台灣也將持續充實自我防衛能力，確保台灣及區域和平、穩定與繁榮。

高市早苗率自民黨在日本國會選舉大勝後，再度出任日本首相，並於18日晚間召開記者會，宣告第2次高市內閣正式啟動，原內閣人馬全數留任。

茂木敏充昨天在續任後首場記者會，公開強調台海和平穩定極為重要。外交部今天發布新聞稿表示，外交部長林佳龍對此表達歡迎與肯定。

外交部指出，高市內閣自去（2025）年10月成立以來，已接連在第28屆「日本－東協峰會」、第20屆「東亞峰會」、日美峰會等重要國際場合，多次呼籲各國重視台海議題。此外，去年11月亞太經濟合作（APEC）會議期間的日中領袖會談、日中防長會談以及12月中國實施圍台軍演時，日本亦直接向中國表達高度關切台海及區域安全，彰顯確保台海和平穩定與日本及國際的繁榮安全密不可分，更是國際社會共同利益。

外交部表示，歡迎全球民主陣營國家持續合作反制威權主義擴張，也籲請各國積極關切台海情勢並採取具體行動維護台海安全。今後台灣也將持續充實自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與友盟緊密合作，確保台灣及印太區域的和平、穩定與繁榮。