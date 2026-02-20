快訊

115大考攻略／備審資料不實取消錄取 大學還可撤銷學位

經典賽／警戒南韓、台灣！日本隊已派遣教練團親自情蒐

賴總統春聯被割破！男「割名挖字」今遭逮 下手理由曝光

日外相續挺台海和平 外交部：國際社會共同利益

中央社／ 台北20日電

針對日本外務大臣茂木敏充昨天表達對台海和平穩定極為重要說法，外交部今天表示，全球民主陣營國家應持續合作反制威權主義擴張，積極關切台海情勢並採取具體行動維護台海安全，台灣也將持續充實自我防衛能力，確保台灣及區域和平、穩定與繁榮。

高市早苗率自民黨在日本國會選舉大勝後，再度出任日本首相，並於18日晚間召開記者會，宣告第2次高市內閣正式啟動，原內閣人馬全數留任。

茂木敏充昨天在續任後首場記者會，公開強調台海和平穩定極為重要。外交部今天發布新聞稿表示，外交部長林佳龍對此表達歡迎與肯定。

外交部指出，高市內閣自去（2025）年10月成立以來，已接連在第28屆「日本－東協峰會」、第20屆「東亞峰會」、日美峰會等重要國際場合，多次呼籲各國重視台海議題。此外，去年11月亞太經濟合作（APEC）會議期間的日中領袖會談、日中防長會談以及12月中國實施圍台軍演時，日本亦直接向中國表達高度關切台海及區域安全，彰顯確保台海和平穩定與日本及國際的繁榮安全密不可分，更是國際社會共同利益。

外交部表示，歡迎全球民主陣營國家持續合作反制威權主義擴張，也籲請各國積極關切台海情勢並採取具體行動維護台海安全。今後台灣也將持續充實自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與友盟緊密合作，確保台灣及印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 台海議題 日本

延伸閱讀

高市早苗內閣2.0啟動 他曝「指示書」3重點：雖沒寫出台灣但意義明顯

高市預告下月訪美會晤川普 全面強化安保、經濟合作

高市早苗連任日相 外交部發電致賀

王毅慕尼黑涉日發言 日本向中國大陸提出交涉

相關新聞

影／鎮瀾宮國運籤「撥亂反正」 卓榮泰：我希望台灣不要亂 就不用撥

台中大甲鎮瀾宮昨晚抽出國運的「人口籤」為「中上」籤，解籤人指出，今年國運主軸為「撥亂反正」；對此，行政院長卓榮泰今受訪時...

蕭副總統高雄發福袋 盼國家興盛、人民團結

副總統蕭美琴今天到高雄發放福袋，同時向到場排隊領取的民眾拜年。現場豔陽高照，她期盼國家興盛、人民團結，也希望新年如今天的...

賴清德總統桃園景福宮發福袋 籲支持國防特別預算

賴清德總統今天下午到桃園景福宮參香發福袋，致詞時詳細介紹中央政府政績，強調經濟成長也需要自我保護，「公司賺錢也要請保全」...

苗栗發福袋 賴總統：不分黨派「請把我當財神爺」

總統賴清德今天到苗栗參香祈福、發放福袋，適逢農曆大年初三迎財神，總統打趣「請把我當財神爺」拿到福袋就會賺大錢，並強調自己...

影／副總統蕭美琴拜廟手比大愛心 全台跑「屏東天氣最溫暖」

今年大年初三，副總統蕭美琴跑透透今天上午到嘉義，下午來到屏東市參拜屏東市南方代天府，一下車跟民眾熱情揮手祝福新年快樂，還...

賴總統：台灣經濟亮眼稅增拚國防 像家有賺錢就要裝保全

民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天陪賴清德總統到台中龍井永順宮及北區元保宮參香祈福，發送一元福袋向鄉親拜年；賴總統肯定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。