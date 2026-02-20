蕭副總統力挺本土服飾品牌 最愛TAIWAN系列衣物
副總統蕭美琴力挺本土服飾品牌，農曆春節期間抽空走訪NET，看到喜愛的TAIWAN系列帽T逐一拿起展示，並試戴毛帽，也選購襪子與褲子等衣物，為新年增添新氣象。
NET是蕭副總統最喜愛的台灣品牌。兩年前，她當選副總統時曾在社群平台分享，穿NET的衣服已有20多年，幾乎可自稱是品牌代言人；印有FormosaTaiwan字樣的T恤，在駐美期間隨身帶到美國，始終是她的心頭好。
今年農曆春節期間，蕭副總統不改低調作風，戴著帽子與口罩、穿著輕便服飾走進NET門市，看到喜愛的台灣系列帽T逐一拿起展示，並試戴毛帽，也選購襪子與褲子等衣物，收穫滿滿，多款服飾與飾品印有TAIWAN字樣，展現台灣精神，為新年增添嶄新氣象。
蕭副總統也提醒民眾，農曆新年期間無論團聚或出遊，都應留意天氣變化與安全防護，在歡度佳節的同時，守護自己與家人的平安健康。
