斯洛伐克首都舊城區市長向台灣賀年 盼深化雙邊關係

中央社／ 布拉格19日專電

斯洛伐克首都舊城區市長瓦加奇（Matej Vagač）及副市長艾利斯（Erik Illéš）向駐斯洛伐克代表李南陽祝賀農曆新年，瓦加奇並與李南陽一起以中文「新年快樂」向旅居斯洛伐克的台灣僑胞拜年，期盼馬年如意，持續深化雙邊關係及友誼。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，瓦加奇另致贈斯洛伐克白酒給旅斯台灣社群，象徵對台灣朋友的誠摯祝福與珍視情誼，為佳節增添溫馨氣氛。

布拉第斯拉瓦（Bratislava）舊城區政府與駐斯洛伐克代表處互動頻繁，在文化與社區活動領域持續深化合作，包括連續兩年共同支持舊城耶誕市集，透過台灣元素融入在地社群活動，促進多元文化交流與城市開放精神。

瓦加奇也熱情接待來自台灣的訪問團，包括台北市政府等地方交流，為雙邊城市合作奠定堅實基礎。雙方亦就智慧城市、文化創意與社區治理等議題交流經驗，展現民主城市間的夥伴關係。

李南陽透過新聞稿表示，台灣與斯洛伐克共享民主、自由與法治價值，地方交流為雙邊關係注入持續動能。馬年象徵奔騰向前與蓬勃活力，期盼台斯友誼如駿馬馳騁，攜手拓展更多合作領域，共創更加緊密與長遠的夥伴關係。

斯洛伐克 馬年

