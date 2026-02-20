快訊

台灣小孩比美國胖？醫揭數據示警 曝營養午餐「合格菜單」的真相

影／合歡山撒糖霜了！清晨急凍連降兩波冰霰 成銀白世界

吳崢直播愛貓阿咪亂入 網友刷留言指定餵食

中央社／ 台北20日電

關注民進黨發言人吳崢的網友，大多對他的愛貓「阿咪」不陌生。只要阿咪亂入直播鏡頭，聊天室即刷滿留言，還有人抖內（捐贈、贊助）指定「想看阿咪吃罐罐」。阿咪還曾誤觸鍵盤亂入民進黨Line群組留下滿屏亂碼，讓群內成員笑稱「應該是阿咪傳的」，甚至熱情回應：「嗨！阿咪。」

吳崢與貓的緣分，早在養阿咪之前就已展開。過去與朋友合租時，兩任室友都養貓，貓咪也經常主動找他玩。2018年，他在網路上看到「貓中途」貼出的領養資訊，主動聯絡，填寫職業、收入等資料，與前飼主見面聊過後，再約時間到家中探望阿咪。

談到第一次見面，吳崢笑說，當下只覺得「喔，好可愛喔！」阿咪個性親人、愛撒嬌，叫聲又特別「奶」；說到興起，他還忍不住捏著嗓子，模仿起貓女兒的叫聲。

2024年參選立委期間，吳崢行程滿檔、早出晚歸，他發現阿咪出現分離焦慮，不停舔毛，甚至把肚子舔禿了一塊。為了陪伴阿咪，他乾脆把貓帶到辦公室，跑完行程回來至少能見到阿咪，也有同事輪流陪伴，讓阿咪不至於情緒低落。

那段時間，選戰話題也延伸到阿咪身上。當時對手曾酸吳崢「沒有房產不配當中和人」，副總統蕭美琴隨即送上一座「Villa喵屋」，讓阿咪一夕之間成為「有房產的中和貓」。

吳崢回憶，2018年從中途愛媽手中認養阿咪時，對方推估阿咪約5歲，如今阿咪大約12、13歲，已是穩重的貓長輩。

談到養貓後的生活改變，吳崢說，最大的不同是「每天回家都知道有人在等你」。門一打開，或只是鑰匙轉動，阿咪就會「喵、喵」地跑到門口迎接，那種感覺很不一樣。

在吳崢眼中，阿咪是隻貼心又乖巧的貓，從來沒有亂尿尿。剛到新家時，阿咪一度躲到高處，想下來又遲疑，因為要從一個書櫃跳到另一個書櫃，怕撞倒東西，「我當下就覺得，這貓也太乖了吧！」

冬天準備就寢時，只要吳崢掀開被子，阿咪就會自動鑽進去，窩在他身旁一起睡覺。

有一次睡前忘了關電腦，隔天一早，阿咪在吳崢身邊來回踩踏、刷存在感。不久後，吳崢接到電話提醒他查看群組，才發現阿咪躺在鍵盤上，一串亂碼已送進黨部大群。群組裡有人打趣說「應該是阿咪傳的吧」，還有人回「嗨！阿咪」，讓他哭笑不得，也有點不好意思。

