張惇涵陪童子瑋拜廟 組「基隆囡仔連線」 中央地方合作創造市民福祉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院秘書長張惇涵今天陪同基隆市長參選人、議長童子瑋，前往佛祖嶺慈雲寺參拜。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
行政院秘書長張惇涵今天陪同基隆市長參選人、議長童子瑋，前往佛祖嶺慈雲寺參拜。張惇涵表示，童子瑋爭取地方福利，從水汙染補助到警察繁重加給不遺餘力，未來童子瑋當選市長，他會跟童子瑋組成中央地方的「基隆囡仔連線」，一起為基隆市民謀福利。

張惇涵說，擔任行政院秘書長後跟童子瑋有許多互動，基隆去年發生自來水油汙事件，童子瑋向他爭取地方清洗水塔、水費減免的補助，加上春節前公布的警察勤務加給，都是童子瑋這大半年來向行政院極力爭取的成果，童子瑋是真正關心市民福祉的議長。

張惇涵表示，他跟童子瑋都是在地出生的基隆囡仔，未來童子瑋當市長，他在行政院，雙方會保持密切的聯繫跟合作，組成「基隆囡仔連線」，延續現在行政院在交通、教育、長照、勞工薪資等政策，未來會繼續「幸福加碼」，讓基隆市民都能過上安定的生活。

童子瑋說，張惇涵是前行政院長蘇貞昌、前總統蔡英文，以及賴清德總統擔任行政院長時，都非常倚重的發言人跟政策幕僚。去年發生自來水汙染事件後，行政院長卓榮泰指派張惇涵統籌整合經濟部、環境部以及水公司，協助基隆人度過難關，讓他印象深刻。

童子瑋指出，基隆有許多建設無法以一己之力完成，不管是交通、產業、長照問題，都需要中央政府大力協助，尤其涉及產業發展、港市合作的基隆港計畫，以及攸關10萬通勤族日常的捷運，未來都可透過中央張惇涵、地方童子瑋連線合作，爭取更多中央資源支持推動。

