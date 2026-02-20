聽新聞
陳光復病況穩定好轉 家屬：未來一周是關鍵
澎湖縣長陳光復十七日失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，後轉送高雄榮總治療進行顱內減壓手術。家屬昨也透過臉書發聲，指陳光復在進步中；據了解，陳光復昏迷指數上升，病況穩定好轉，醫療團隊全力照護觀察，未來一周仍是關鍵期。
陳光復在十七日下午二時許，前往縣文化局演藝廳春節行程並發放福袋後，沿樓梯往下移動時不慎踩空，後腦勺重摔，一度失去意識。三總澎湖醫院後送高雄榮總治療，醫療團隊發現陳光復蜘蛛網膜下出血，進行顱內減壓手術後，採取給藥治療措施。
家屬透過聲明表示，近日家人經歷煎熬時刻，但也感受到各界湧入的祝福與關心，成為守候親人復原的重要力量，行政院長卓榮泰昨代表賴清德總統特別前來醫院探視慰問，對此表達誠摯感謝，會把這份溫暖與關懷銘記在心。
家屬指出，陳光復展現一貫堅韌的生命力與復原意志，目前各項生命徵象穩定，讓家人逐漸安心。
縣府透露，陳光復昏迷指數已有好轉，從原本指數五開始往上升。醫療團隊表示，昏迷指數有進步，將持續監測腦壓和生命徵象，後續待恢復意識後，再進一步評估是否併發後遺症。
