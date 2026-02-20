聽新聞
國防特別預算1.25兆 賴總統：人民血汗錢會好好運用

聯合報／ 記者游振昇陳俊智黃羿馨／連線報導
賴清德總統昨天近中午到台中市元保宮參拜，發送福袋。記者游振昇／攝影

賴清德總統昨天到台中、新竹及桃園參拜並發放福袋，數度強調家裡賺了錢會想找保全，國家經濟一直在好，也要加強國家防衛，台海和平不可能台灣不出力，國防特別預算一點二五兆絕對負擔得起。賴總統更喊話，大家對國家要有信心、勇氣，不要因為中國威脅後腳就軟了，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

賴總統說，台股站上三萬三千多點，台灣去年整體經濟成長率達百分之八點六八，遠超日、韓、美及中國，行政院主計總處估計今年經濟成長率約百分之七點七一，國際財經單位則估計可能超過百分之八，國家整體的經濟是在進步與成長，所以稅收有增加。

賴總統說，稅收增加之後就是要強化國防力量，就像家裡賺了錢也會想找保全，多一層安全，國家也一樣，國家也要加強國家防衛來保護國家，希望大家支持一點二五兆的國防特別預算，八年平均才一千五百多億，相較鄰國日本、南韓已經少了很多，國家絕對負擔得起。

賴總統表示，美國發表國家安全戰略報告提到集體防禦，責任分攤，印太國家合作，不可能台灣安全，台海和平穩定，台灣完全不出力；他呼籲大家對國家要有信心，要有勇氣，不要因為中國的威脅後腳就軟了，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

賴清德總統也說，政府的精神與廟宇的精神一致，都是行善利眾。他並祈求財神爺庇佑，表示正月初三財神爺在廟內，「我今天來發一元福袋，你們也可以把我當作是財神爺的化身，拿到一元福袋後，祝福大家發大財」。

