快訊

約北車星巴克談判…前任和現任爭扶養權 她怒持辣椒水噴灑對方

日本新內閣拍紀念照 小泉進次郎貼心1舉動…和高市早苗「宛如母子」互動掀議

為了紅不擇手段？國中生用沖天炮炸貓喊「新年快樂」 校方急回應

蘇巧慧邀蔡其昌發送「台灣尚勇」福袋 民眾排隊等待領取…1500份全送出

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供
民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供

民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今天邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送「台灣尚勇」和「馬到成功」福袋，不到1小時，1500份「台灣尚勇」福袋就被排隊民眾領領取完畢。

蘇巧慧服務處事先發布今天下3點45分開始發放「台灣尚勇」，下午1時就有民眾開始排隊等候，人龍一路從清水巖廟口延伸到周邊巷弄。蘇巧慧和蔡其昌來到清水巖時，現場有人帶頭高喊「台灣尚勇」、「蘇巧慧凍蒜」、「市長加油」，帶動現場氣氛。

蘇巧慧感謝清水巖的安排，讓新北唯一一場「台灣尚勇」福袋發放活動順利完成。她說，過去10年一直在新北服務，很感謝前立委呂孫綾，在地議員鄭宇恩和議員參選人游明諺等人支持，大家就像是一支棒球隊伍，不論是在立法院或是在新北市議會，彼此互相補位、互相支援，一起為淡水、八里、三芝、石門更好的目標前進。

蘇巧慧也提到5月即將通車的淡江大橋，提這項工程就是中央和地方一棒接著一棒共同努力最好的例證，未來她也已經做好準備，會帶領新北隊繼續打拚，為新北市民打造更好的生活環境。

蔡其昌表示，蘇巧慧是深受大小朋友喜歡的「水獺媽媽」，也是實在、會做事的民意代表。現在選民很聰明，投票不是看黨派，而是看誰有能力解決問題，蘇巧慧的專業和努力，不僅在地市民都有目共睹，更獲得跨黨派的認同和肯定，號召民眾選會做事的市長，讓蘇巧慧來把事做對。

民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供
民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供
民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供
民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供
民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供
民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供
民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供
民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送福袋。圖／蘇巧慧服務處提供

蘇巧慧 福袋 蔡其昌 淡水 新北

延伸閱讀

蘇巧慧政績影片聚焦提升學校設備 10年前為林郁婷母校設拳擊基訓站

蕭美琴新北參拜人氣旺 讚蘇巧慧溫暖會做事 曝戰貓帽T蔡英文也喜歡

蘇巧慧初一推「會做事、事做對」短影片 陪市民迎新年

合體蔡英文參拜 蘇巧慧新春喊話在野黨審預算

相關新聞

綠熱門縣長黑馬鄭朝方陪參香 賴總統：盼竹縣有新局

賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。適...

柯建銘陪同竹市發福袋 賴總統自稱財神化身喊：支持國防預算

賴清德總統今天下午到新竹市香山財神廟參香並向民眾發放福袋，賴總統致詞時幽默表示，大家可以把他當作是財神爺的化身，並舉家裡...

蘇巧慧邀蔡其昌發送「台灣尚勇」福袋 民眾排隊等待領取…1500份全送出

民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今天邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送「台灣尚勇」和...

蕭副總統高雄發福袋 盼國家興盛、人民團結

副總統蕭美琴今天到高雄發放福袋，同時向到場排隊領取的民眾拜年。現場豔陽高照，她期盼國家興盛、人民團結，也希望新年如今天的...

賴清德總統桃園景福宮發福袋 籲支持國防特別預算

賴清德總統今天下午到桃園景福宮參香發福袋，致詞時詳細介紹中央政府政績，強調經濟成長也需要自我保護，「公司賺錢也要請保全」...

苗栗發福袋 賴總統：不分黨派「請把我當財神爺」

總統賴清德今天到苗栗參香祈福、發放福袋，適逢農曆大年初三迎財神，總統打趣「請把我當財神爺」拿到福袋就會賺大錢，並強調自己...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。