大年初三 林佳龍揪貝里斯大使訪樂成宮拜月老

中央社／ 台北19日電

今天是大年初三，外交部長林佳龍指出，他邀請友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟拜訪台中樂成宮，讓友邦大使體驗樂成宮網路聲量第一、超人氣又靈驗的「月老星君」，期盼順利獲得紅線的大使能遇上良緣，未來也繼續牽起台灣與貝里斯的深厚邦誼。

林佳龍晚間透過臉書表示，台中樂成宮供奉的「旱溪媽祖」守護在地超過200年，是地方的精神堡壘，對他而言也有深厚感情，每年大年初一都會參加團拜；此次特別邀請梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）到樂成宮體驗台灣年節文化與宗教信仰，並走訪文創市集，透過最具代表性的走春行程，讓外國友人感受台灣社會的文化底蘊與年味氛圍。

他說，從參拜祈福、獻花果、財帛，期盼梅凱瑟透過這份文化體驗深刻感受台灣宗教信仰的特色，也感謝樂成宮董事長何敏誠陪同走春行程。

林佳龍提到，經確認意願後，梅凱瑟也體驗樂成宮連續獲得網路聲量第一、超人氣又靈驗的「月老星君」。他說，梅凱瑟虔誠祈求紅線且順利獲得月老點頭，期盼這祝福能為梅凱瑟帶來良緣，未來並繼續牽起台灣與貝里斯之間長長久久的深厚邦誼。

林佳龍與梅凱瑟參香後，也走訪與樂成宮合作打造的文創品牌「月緣室」，並參訪「樂成燒」、「馨心齋香品」、「魚刺人雞蛋糕」等創業品牌。

