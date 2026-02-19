賴清德總統桃園景福宮發福袋 籲支持國防特別預算

賴清德總統今天下午到桃園景福宮參香發福袋，致詞時詳細介紹中央政府政績，強調經濟成長也需要自我保護，「公司賺錢也要請保全」，希望桃園支持1.25兆元國防特別預算。

桃園景福宮歷史悠久，在地方有「大廟」之稱，賴清德總統選舉時也曾到此參香祈福。廟方主委簡征潭表示，台南曾經發生大地震，受創嚴重，景福宮當時有募集善款幫助，而賴總統不久之後也到景福宮表達謝意，證明賴總統是個有情有義的人。

賴總統致詞時表示，祈求國家風調雨順、八節有慶、四時無災，也祝福所有民眾平安健康、心想事成。國家這幾年發展迅速，股市持續攀高，經濟成長率也超過日韓與大陸，而未來是AI時代，需要靠台灣的半導體產業支撐，台灣未來一定持續暢旺，但「公司賺錢也需要請保全」，希望大家支持國家特別預算，8年1.25兆元，1年才1千8百億餘元，比起日韓的國防預算，已經少了很多。