綠熱門縣長黑馬鄭朝方陪參香 賴總統：盼竹縣有新局

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。適逢鄭朝方生日，鄭也把握機會當面向總統許下心願，為地方建設與教育議題發聲；賴總統也特別獻上生日祝福。

新竹縣長選舉選情逐步升溫，國民黨由副縣長陳見賢和立委徐欣瑩爭取，而民進黨方面，雖然地方多期待鄭朝方轉戰縣長，但鄭朝方目前仍未表態，不過藍、白皆已將鄭朝方視為最強勁敵。

賴總統致詞時先向北埔慈天宮天上聖母、觀音佛祖祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順。此行代表國家與政府發送1元福袋，向民眾表達祝福與感謝，並感謝全國父老鄉親在士農工商各工作崗位上的用心與努力，「既為了自己的家庭，其實也幫助了社會跟國家持續不斷進步。」

談及經濟情勢，賴總統表示，台灣去年在經濟上交出亮眼成績單，特別是在對美關稅談定之後，對台灣未來經濟發展，尤其是中小微企業的發展，是新局面的開始。

對於地方發展，賴總統提到，新竹縣未來也將迎來新局面，「因為楊文科縣長已經兩任屆滿，我也非常希望在國家新局面開始的時候，我們新竹縣也有一個新局面的開始。」他強調，新竹縣進步，國家也同樣進步。

陪同出席的鄭朝方致詞時，向賴總統表示今天是他生日，並把握機會當面向賴總統許下心願。第一個願望獻給台灣，盼國防特別預算及總預算能盡速審議，特別提及其中涉及「大新竹的高中」計畫，「如果沒有趕快審的話，我們在明年有兩千多個學生沒有辦法上學。」

鄭朝方指出，新竹縣有3個「第一」，包括竹北市為最大縣轄市、湖口鄉為全台最大鄉，以及最大鎮竹東鎮。他表示，希望新竹縣竹北、北埔及十二鄉鎮持續向新方向發展，「走向新方向」。

鄭朝方 新竹 賴清德 民進黨

