柯建銘陪同竹市發福袋 賴總統自稱財神化身喊：支持國防預算

賴清德總統今天下午到新竹市香山財神廟參香並向民眾發放福袋，賴總統致詞時幽默表示，大家可以把他當作是財神爺的化身，並舉家裡賺了錢會找保全保護家為例子，指國家也一樣，有錢也要增強國家防衛，呼籲全國支持國防預算。

賴總統今天下午在民進黨立法院總召柯建銘以及在地多位黨籍市議員的陪同下，到香山區財神廟參香並發放福袋，他致詞時不忘呼籲全國民眾及各級民意代表，面對中國的威脅，全國人民要不分顏色與立場共同支持國防預算。

賴總統指出，股市今站上3萬3000多點，他當總統不可以鼓勵大家投資股票，因為股票投資，有時候有賺錢，有時候會虧損，大家一定要注意，但他要強調的是我們國家整體的經濟是在進步與成長，所以稅收有增加。

稅收增加之後要做什麼？賴總統說，就是要強化國防力量，因此他最近提出國防特別預算，8年1.25兆，平均起來1年差不多是1500多億，聽起來總額好像很多，但看看我們的鄰國，日本國防1年的預算1.8兆台幣，南韓今年國防預算1.4兆台幣，台灣國防特別預算1.25兆，但是是分8年，1年才1000多億，國家絕對負擔得起。

他同時以家庭為例，指家裡賺了錢，有了錢之後，也會想找保全，讓家中多一層安全，同樣的，國家也一樣，國家也要加強國家防衛來保護國家啊，希望大家一起支持1.25兆的國防預算。

賴總統也提到，國家經濟一直在好，特別是高科技的產業會越來越好，因為人工智慧時代已經來臨了；和美國的對等關稅談判算很順利，傳統產業、基礎工業也得到很好的機會。未來台灣的經濟是兩個力量，科技產業、傳統產業，就像兩台引擎一樣，會讓台灣經濟繼續發展下去；需要的重大建設，一定好好來推動，經濟建設要繼續推動，經濟才可以維持繼續好下去。

賴清德總統強調，政府的精神與廟宇的精神一致，都是行善利眾。他並祈求財神爺庇佑，表示正月初三財神爺在廟內，歡迎大家參拜祈福：「我今天來發一元福袋，你們也可以把我當作是財神爺的化身，拿到一元福袋後，祝福大家發大財」。