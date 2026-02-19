影／副總統蕭美琴拜廟手比大愛心 全台跑「屏東天氣最溫暖」

今年大年初三，副總統蕭美琴跑透透今天上午到嘉義，下午來到屏東市參拜屏東市南方代天府，一下車跟民眾熱情揮手祝福新年快樂，還手比大愛心，她先到廟宇參拜後，在縣長周春米陪同下發福袋給大家，蕭美琴說，全台跑這麼多地方屏東的天氣最溫暖，有恆春感覺。

蕭美琴今下午2時15分來到屏東市南方代天府，現場領取福袋民眾大排長龍，縣長周春米、立委鍾佳濱、縣議員梁育慈、李世斌、方一祥、縣議員參選人蔡侑庭等人到場陪同，場面超熱鬧。

蕭美琴抵達後，一下車擁抱縣長周春米，跟周春米互道新年快樂，接著逐一跟縣議員梁育慈、李世斌、立委鍾佳濱等民代與廟方人員逐一致意，接著與民眾熱情揮手，手比大愛心，接著先進入廟宇參拜。

蕭美琴結束參拜後，開始發福袋，親切與民眾問好「新年快樂」，有民眾對蕭美琴喊「台灣加油！」、「台灣尚勇」，有長輩、親子、年輕人，大朋友、小朋友依序排隊領福袋，場面超熱情，蕭美琴遇到小朋友，彎腰跟小朋友互動發福袋，展現親和力，遇到長輩時，蕭美琴也祝福長輩「平安、健康」。

周春米說，今天大年初三，副總統蕭美琴跟著賴清德總統腳步，今天來到屏東，特別安排到屏東市南方代天府，位在屏東市的南區，是很多產業發展地方，副總統跟大家問好、祝福，準備一千多個紅包都發放完。

周春米今天的行程也是滿滿廟宇走春，周春米說，上午她從萬丹、新園到東港，也跟鄉親們道謝，祝福鄉親們新的一年勇氣加倍，馬到成功。今年春節假期9天，鄉親可以從容安排，她也很幸運到每個地方廟宇，得到鄉親熱烈歡迎，也給予滿滿加油聲，新的一年充滿信心，勇氣加倍。

周春米明20日上午10時將到屏東熱帶農業博覽會發小紅包。