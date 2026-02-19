苗栗發福袋 賴總統：不分黨派「請把我當財神爺」

總統賴清德今天到苗栗參香祈福、發放福袋，適逢農曆大年初三迎財神，總統打趣「請把我當財神爺」拿到福袋就會賺大錢，並強調自己當總統不分黨派，幫助各縣市發展進步。

賴總統下午在苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、林月琴以及苗栗縣議員、民進黨苗栗縣長參選人陳品安等多名地方民意代表陪同，前往頭份市田寮永貞宮參香祈福，總統較預定時間提早約10分鐘抵達，現場已有數百名民眾大排長龍，等著領取總統福袋。

總統表示，去年南部、東部有颱風造成重大災情、中部有非洲豬瘟，今天來到媽祖廟替台灣人民祈福，希望不論哪個縣市都平安順利，他也要代表國家、政府來拜年，發一元福袋，感謝士農工商在各自崗位打拚。

總統說，一元復始，萬象更新，一元福袋象徵迎向更好的未來，給大家帶來福氣。適逢農曆初三迎財神，總統也打趣「大家看我像財神爺嗎？請把我當作財神爺」大家拿到一元福袋就會賺大錢；現場響起一片笑聲與掌聲。

鍾東錦致詞時當面爭取「希望總統給苗栗縣一所科學實驗中學，這是鄉親殷殷期盼」強調投資教育就是投資苗栗、也是台灣的未來。

陳品安則說，苗栗縣醫療資源不足，她接受黨內徵召參選時曾向總統反映此問題，感謝中央補助衛福部苗栗醫院急重症大樓建設經費；另外國道1號頭份第2交流道包含五楊高架延伸頭份計畫，也感謝總統請交通部長幫忙，相信未來能大幅解決地方交通壅塞問題。

總統表示，從蔡英文前總統到他任內，近10年期間，大幅改善苗栗縣的財政，他一定會努力協助苗栗縣各項建設，讓苗栗更加發展進步，讓鄉親都能安居樂業。

總統強調，他當總統不分黨派，各縣市都要發展，無論是縣長的需求、立委、議員、縣長參選人的建議，都很重視，「雖然很困難，我都會排除，協助大家完成心願」。