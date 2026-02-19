快訊

獨／初三拜年兼請益！柯志恩、賴瑞隆現身家宴「3人齊敬酒」 王金平說話了

霸氣捐贈大阪市價值逾1億金塊「指定這用途」 市長訝異：難以想像的數字

苗栗發福袋 賴總統：不分黨派「請把我當財神爺」

中央社／ 苗栗縣19日電
總統賴清德19日身穿紅色喜氣帽T到苗栗參香祈福、發放福袋，適逢農曆大年初三迎財神，總統打趣「請把我當財神爺」拿到福袋就會賺大錢，並強調自己當總統不分黨派，幫助各縣市發展進步。中央社
總統賴清德19日身穿紅色喜氣帽T到苗栗參香祈福、發放福袋，適逢農曆大年初三迎財神，總統打趣「請把我當財神爺」拿到福袋就會賺大錢，並強調自己當總統不分黨派，幫助各縣市發展進步。中央社

總統賴清德今天到苗栗參香祈福、發放福袋，適逢農曆大年初三迎財神，總統打趣「請把我當財神爺」拿到福袋就會賺大錢，並強調自己當總統不分黨派，幫助各縣市發展進步。

賴總統下午在苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、林月琴以及苗栗縣議員、民進黨苗栗縣長參選人陳品安等多名地方民意代表陪同，前往頭份市田寮永貞宮參香祈福，總統較預定時間提早約10分鐘抵達，現場已有數百名民眾大排長龍，等著領取總統福袋。

總統表示，去年南部、東部有颱風造成重大災情、中部有非洲豬瘟，今天來到媽祖廟替台灣人民祈福，希望不論哪個縣市都平安順利，他也要代表國家、政府來拜年，發一元福袋，感謝士農工商在各自崗位打拚。

總統說，一元復始，萬象更新，一元福袋象徵迎向更好的未來，給大家帶來福氣。適逢農曆初三迎財神，總統也打趣「大家看我像財神爺嗎？請把我當作財神爺」大家拿到一元福袋就會賺大錢；現場響起一片笑聲與掌聲。

鍾東錦致詞時當面爭取「希望總統給苗栗縣一所科學實驗中學，這是鄉親殷殷期盼」強調投資教育就是投資苗栗、也是台灣的未來。

陳品安則說，苗栗縣醫療資源不足，她接受黨內徵召參選時曾向總統反映此問題，感謝中央補助衛福部苗栗醫院急重症大樓建設經費；另外國道1號頭份第2交流道包含五楊高架延伸頭份計畫，也感謝總統請交通部長幫忙，相信未來能大幅解決地方交通壅塞問題。

總統表示，從蔡英文前總統到他任內，近10年期間，大幅改善苗栗縣的財政，他一定會努力協助苗栗縣各項建設，讓苗栗更加發展進步，讓鄉親都能安居樂業。

總統強調，他當總統不分黨派，各縣市都要發展，無論是縣長的需求、立委、議員、縣長參選人的建議，都很重視，「雖然很困難，我都會排除，協助大家完成心願」。

福袋 財神 苗栗縣 賴清德

延伸閱讀

影／急診醫稱醫療崩壞 林靜儀回「夢到」 柯文哲：人家辛苦妳還講風涼話

影／迎新春！大年初一鍾東錦造訪苗縣各地宮廟祈福 發放馬年福袋

80歲以上免健保費 鍾東錦規畫明年下半年推動

竹南火車站東站停車場促參案 鍾東錦要求做最好的準備打造地標

相關新聞

影／武廟嘔吐事件後…賴總統今握手改擊掌 到鹿港天后宮消失5分鐘為這事

賴清德總統今天上午到彰化鹿港天后宮參香，並發福袋給民眾，鑑於昨天在台南祀典武廟主委林培火嘔吐事件，賴總統今天與民代、廟方...

賴總統：台灣經濟亮眼稅增拚國防 像家有賺錢就要裝保全

民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天陪賴清德總統到台中龍井永順宮及北區元保宮參香祈福，發送一元福袋向鄉親拜年；賴總統肯定...

賴總統分享馬年冷笑話自稱「高手」 夫人吐槽：10個只有2個好笑

今天是大年初三，賴清德總統在社群平台上傳最新講冷笑話影片。賴總統除在影片中向國人拜年外，還分享一則冷笑話，並笑稱自己是「...

影／大年初三參拜 柯文哲：回到熟悉的地方

今天適逢大年初三，台灣民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲上午前往艋舺龍山寺參拜祈福，向民眾賀年。柯文哲致詞指出，大年初三回...

白宮X帳號秀國旗、台灣字樣與大陸並列 王定宇：視為獨立國家夥伴

民進黨立委王定宇今天表示，白宮社群發文，公布美國政府迄今敲定的多項重大貿易協議，內文不僅大方列出中華民國國旗，還秀出「台...

柯建銘陪同竹市發福袋 賴總統自稱財神化身喊：支持國防預算

賴清德總統今天下午到新竹市香山財神廟參香並向民眾發放福袋，賴總統致詞時幽默表示，大家可以把他當作是財神爺的化身，並舉家裡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。