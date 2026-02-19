賴總統：台灣經濟亮眼稅增拚國防 像家有賺錢就要裝保全
民進黨台中市長候選人、立委何欣純今天陪賴清德總統到台中龍井永順宮及北區元保宮參香祈福，發送一元福袋向鄉親拜年；賴總統肯定何欣純在立法院過去和現在都是認真打拚表現是第一名，也反應很多台中情形給中央知道，是台中市長的好人選，任何時刻都「心存大台中」；賴總統與何欣純今天撞衫都穿著紅色限量TEAM TAIWAN帽Ｔ。
何欣純表示，感謝總統在春節期間專程來到台中向市民拜年，她向總統報告「鄉親都出來了」，鄉親從清晨6時就開始排隊，顯示大家對總統到訪充滿期待與熱情。她說總統與談判團隊在國家重要議題上承擔重任，相信在眾神庇佑下，屢屢能為國家爭取最大利益。
賴總統表示，國防強化的重要性，台灣經濟成長率亮眼，產業賺錢用增加的稅收來強化國防，就像家裡有賺錢，家裡就會要裝保全，強化國防力量，確保國家人民財產安全，同時照顧中小微企業，台中為機械業重鎮，絕對有實力和基礎推動國防產業。
何欣純呼籲大家，未來在立法院希望朝野不分黨派，共同支持國家重大政策，讓台灣產業、台中產業回春，帶動地方經濟持續發展。她強調，自己將跟著賴總統的腳步，中央地方攜手合作，守護台中市民的安全、經濟安全與人民福祉，讓城市建設與產業發展同步前進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。