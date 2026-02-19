白宮X帳號秀國旗、台灣字樣與大陸並列 王定宇：視為獨立國家夥伴

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王定宇今天表示，白宮社群發文，公布美國政府迄今敲定的多項重大貿易協議，內文不僅大方列出中華民國國旗，還秀出「台灣」字樣，這是以獨立國家夥伴看待，更代表著台灣與中國互不隸屬；民進黨立委林楚茵則說，國民黨看到了嗎？面對中國，台灣不是只能被矮化的那一方，該被看見就要被看見。

X帳號「Rapid Response 47」發文表示，「川普總統現在已成功與美國多個主要貿易夥伴簽署貿易協議，涵蓋範圍超過全球GDP的一半」，下方則按照各國英語國名的第一個字母順序排列，該貼文可見台灣（Taiwan）字樣與中華民國國旗。

王定宇指出，該帳號是「白宮官方的快速反應帳號」，文章風格主要在於宣揚川普的美國優先政策以及打擊假新聞，台灣名稱、國旗與中國平起平坐，這是以獨立國家夥伴看待，更代表著台灣與中國互不隸屬。

林楚茵表示，白宮官方的快速反應帳號在X平台發文，重點只有一個，台灣有名字也有旗子，而且和主要貿易夥伴並列，名單裡也包括中國跟歐盟，貼文還提到，美國川普總統已和主要貿易夥伴完成貿易協議，涵蓋全球GDP一半以上。面對中國，台灣不是只能被矮化的那一方，該被看見就要被看見，這才是國際場域上，和中國平等、對等、有尊嚴的展現。

社群平台Ｘ帳號「Rapid Response 47」發文可見台灣（Taiwan）字樣與中華民國國旗，與中國並列。圖／取自RapidResponse47帳號
社群平台Ｘ帳號「Rapid Response 47」發文可見台灣（Taiwan）字樣與中華民國國旗，與中國並列。圖／取自RapidResponse47帳號

