影／武廟嘔吐事件後…賴總統今握手改擊掌 到鹿港天后宮消失5分鐘為這事

賴清德總統今天上午到彰化鹿港天后宮參香，並發福袋給民眾，鑑於昨天在台南祀典武廟主委林培火嘔吐事件，賴總統今天與民代、廟方人員即不握手，改以擊掌方式致意。在發放福袋時，賴總統還「神秘失蹤5分鐘」引起注意，原來是私下向天后宮主委張偉東拜託，對於未能在春節前往參拜的宮廟表示歉意。

賴總統今天上午9時到天后宮發放福袋，很多民眾清晨6時出頭，就到天后宮排隊等著領福袋，隊伍長達百公尺。 這是賴總統上任後，連續3年的春節到彰化鹿港天居宮參香與發放福袋，除了對於天后宮重視外，也凸顯與天后宮管委會主委張偉東的交情。

賴總統是由天后宮主委張偉東、彰化縣長王惠美、立委陳素月、黃秀芳等人迎接進入天后宮，先接受103歲人瑞陳林李書寫的「清心淑世，德風佑台」對聯，賴總統十分感動，隨後參拜媽祖，祈求媽祖庇佑國泰民安，風調雨順。

張偉東感謝賴總統再度來天后宮參拜，並稱讚政府在此次對美關稅談判，為國家及產業爭取到最大權益。彰化縣長王惠美及將代表民進黨角逐下屆縣長的立委陳素月，都致詞向民眾恭賀新年快樂。

賴總統致詞時表示，肯定台灣爭取對美關稅談判的努力與成果，台灣經濟進步，稅收就會增加，就要提高國防預算，保衛國家安全，才能進一步推動經濟發展，未來國家發展越好，就能照顧基層民眾，這就是他推動國政的主要原則。

賴總統也肯定即將任期屆滿的縣長王惠美，對於縣政推動的努力與奉獻，也不忘拉拔民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月 ，稱讚她積極爭取彰化縣的建設，是最好的縣長接棒人選。