快訊

115大考攻略／選對專業就鑲金 輔導專家帶普高生選科大

懶人包／過年聚會炒熱氣氛！8款任天堂Switch 2闔家歡遊戲推薦 派對、競賽統統有

小孩成財神爺代言人！男童隨手挑1張 母刮出100萬嗨喊：教育基金有了

潘孟安升格新手叔公 答題拚購物基金買玩具贈孫姪

中央社／ 台北19日電

春節期間，總統府秘書長潘孟安首次以「新手叔公」身分現身玩具店，平日處理國事的他，一踏入玩具世界完全「大斷片」，鋼彈模型喊成鹹蛋超人。因沒帶錢出門，還跟隨行小編玩起獎金挑戰賽，拚購物基金買玩具給孫姪輩。

潘孟安今年春節「身分升格」，家族去年迎來新成員，讓他晉升為新手叔公。為了給孫姪輩驚喜，潘孟安特別走訪一家長期支持的青年創業玩具店，準備大採購。不過，因為平日處理的都是國事，踏入玩具世界卻徹底「大斷片」，對著鋼彈模型直呼：「這大家都知道，是鹹蛋超人啊！」引發全場爆笑。

潘孟安感嘆，現在的玩具種類多到像迷宮，讓他這個新手叔公距離潮流真的有點遙遠。

正當潘孟安挑選好準備結帳時，竟發現沒帶錢，只好轉頭向隨行小編「伸手」，沒想到小編趁機發起獎金挑戰賽，宣稱「答對才有紅包買玩具」。

第一題「模型名稱」，潘孟安仍堅稱是鹹蛋超人，慘遭淘汰；第二題「今年是什麼年」，他回答「馬年」，獲得第一份購物基金；第三題「國家生育補助金額」，潘孟安秒答：「這問我就對了！除了中央1胎10萬，還能疊加地方政府補助。」

由於獎金只夠買下其中一盒玩具，但好不容易拿到戰利品的潘孟安鬥志被燃起，轉頭追問小編：「還有什麼問題？快問，我要繼續答題買禮物！」展現出為了家人「拚了」的個性。

玩具 潘孟安 購物

延伸閱讀

賴總統也愛紅豆餅？與潘孟安同車大啖 收穫農民感謝「守護產業」

屏東發福袋 賴總統見老婦疑中暑熱暈 化身賴醫師即刻關懷

潘孟安春節返鄉 必吃屏東肉圓萬丹飯湯

直播／台美關稅底定 賴總統召開國安高層會議11:00發表重要談話

相關新聞

影／大年初三參拜 柯文哲：回到熟悉的地方

今天適逢大年初三，台灣民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲上午前往艋舺龍山寺參拜祈福，向民眾賀年。柯文哲致詞指出，大年初三回...

馬年在野黨需步步為營 才能跑得穩奔得久

2月我們的國家發生兩件重大國事，一個是台美雙方簽署「台美對等貿易協定（ART）」；一個是美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員...

拔擢中央 賴清德點名陳其邁多承擔

高雄市長陳其邁任期進入最後一年，未來動向受關注，昨天陪同賴清德總統發放春節紅包時，賴公開表示，未來陳要為幫中央分擔國政，...

賴總統祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

日本今天召開特別國會進行首相指名選舉，選出自由民主黨總裁高市早苗連任第105任首相，賴清德總統代表我政府與全體國人，對高...

影／韓國瑜、謝龍介台南合體發春聯！謝：軍購一定要買 但要嚴格審查

立法院長韓國瑜、立委謝龍介今天下午在台南永康廣護宮合體，向民眾拜年、發送「馬上幸福」春聯；韓致詞時表示，過年不要講太多政...

影／蕭美琴宜蘭拜廟展現高人氣 粉絲同款「TAIWAN」紅帽T搶拍入鏡

副總統蕭美琴今天下午到宜蘭二結王公廟上香祈福， 現場人潮排成長龍等著領取小紅包，展現高人氣，更有粉絲穿著同款式的紅色「T...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。