潘孟安升格新手叔公 答題拚購物基金買玩具贈孫姪

春節期間，總統府秘書長潘孟安首次以「新手叔公」身分現身玩具店，平日處理國事的他，一踏入玩具世界完全「大斷片」，鋼彈模型喊成鹹蛋超人。因沒帶錢出門，還跟隨行小編玩起獎金挑戰賽，拚購物基金買玩具給孫姪輩。

潘孟安今年春節「身分升格」，家族去年迎來新成員，讓他晉升為新手叔公。為了給孫姪輩驚喜，潘孟安特別走訪一家長期支持的青年創業玩具店，準備大採購。不過，因為平日處理的都是國事，踏入玩具世界卻徹底「大斷片」，對著鋼彈模型直呼：「這大家都知道，是鹹蛋超人啊！」引發全場爆笑。

潘孟安感嘆，現在的玩具種類多到像迷宮，讓他這個新手叔公距離潮流真的有點遙遠。

正當潘孟安挑選好準備結帳時，竟發現沒帶錢，只好轉頭向隨行小編「伸手」，沒想到小編趁機發起獎金挑戰賽，宣稱「答對才有紅包買玩具」。

第一題「模型名稱」，潘孟安仍堅稱是鹹蛋超人，慘遭淘汰；第二題「今年是什麼年」，他回答「馬年」，獲得第一份購物基金；第三題「國家生育補助金額」，潘孟安秒答：「這問我就對了！除了中央1胎10萬，還能疊加地方政府補助。」

由於獎金只夠買下其中一盒玩具，但好不容易拿到戰利品的潘孟安鬥志被燃起，轉頭追問小編：「還有什麼問題？快問，我要繼續答題買禮物！」展現出為了家人「拚了」的個性。