蔡英文山居迎新春 拔菜採橘還替狗狗拍美照

前總統蔡英文卸任後，公務行程之餘，不是在爬山，就是在往爬山的路上，一步一腳印感受台灣土地的美。春節期間，她到鄰居家的菜園拔菜、採橘子、體驗年味，她笑說，「自己加菜自己拔，但是菜是別人煮的。」

山上的朋友熱情又熱心，三不五時就送來自家種的蔬菜水果給蔡英文，還分享隱藏版特製美食與飲品，讓山居生活多了幾分溫暖滋味。

每回爬山前，蔡英文都會先向石頭公（樹頭公）拜拜，祈求平安，也替狗狗們求身體健康，儀式感滿滿。

過新年，蔡英文還替山上鄰居養的10隻狗狗準備零食加菜，依照每隻狗狗的喜好分配不同口味，分得仔細又貼心。春節期間，她也帶著愛犬「樂樂」與「鳳梨妹」到鄰居家拜年，順道幫狗狗們拍下美美的新年照。