蔡英文山居迎新春 拔菜採橘還替狗狗拍美照
前總統蔡英文卸任後，公務行程之餘，不是在爬山，就是在往爬山的路上，一步一腳印感受台灣土地的美。春節期間，她到鄰居家的菜園拔菜、採橘子、體驗年味，她笑說，「自己加菜自己拔，但是菜是別人煮的。」
山上的朋友熱情又熱心，三不五時就送來自家種的蔬菜水果給蔡英文，還分享隱藏版特製美食與飲品，讓山居生活多了幾分溫暖滋味。
每回爬山前，蔡英文都會先向石頭公（樹頭公）拜拜，祈求平安，也替狗狗們求身體健康，儀式感滿滿。
過新年，蔡英文還替山上鄰居養的10隻狗狗準備零食加菜，依照每隻狗狗的喜好分配不同口味，分得仔細又貼心。春節期間，她也帶著愛犬「樂樂」與「鳳梨妹」到鄰居家拜年，順道幫狗狗們拍下美美的新年照。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。