副總統合體蘇巧慧惜食廚房做公益 年節送暖關懷弱勢

副總統蕭美琴與民進黨立委蘇巧慧日前前往新北板橋惜食廚房擔任一日志工，兩人一同參與洗菜、備料、打菜與打包便當，在年節期間以實際行動推動惜食理念，關懷弱勢族群。

蘇巧慧帶上口罩、衛生帽在惜食廚房擔任一日志工，檢查每一樣生鮮蔬菜並洗菜，她說，很多生鮮產品、加工產品，可能外觀不夠漂亮，但品質還是很好，如果直接銷毀，等於浪費。

蘇巧慧邊洗菜、邊與志工聊天，她說，當志工不但不用被人照顧、做好事還可以照顧別人。志工們則稱讚蘇巧慧做起事來手腳很快且很漂亮。

副總統蕭美琴也與蘇巧慧一同加入志工行列，與蘇巧慧各自負責打一道菜，並打包便當交由輪值的扶輪社開車送餐。

惜食廚房位於新北市板橋區，自2020年啟用，透過募得各界愛心食材，將即期、過剩或不符銷售標準的生鮮食材，由志工製成愛心便當，並由認養送餐的扶輪社友分送給雙北地區弱勢族群，落實剩食循環「疼惜食材疼惜台灣」的公益理念。