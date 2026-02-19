黃國昌：晚間擬開新節目 邀不同陣營與意見領袖參與

民眾黨主席黃國昌今天說，除了中午原有Youtube頻道「民眾之聲」的節目外，希望晚上增加新的帶狀節目，提供民眾黨對重要公共政策立場與分析，也會邀不同陣營與公共政策領域的意見領袖參與，正緊鑼密鼓規劃。

民眾黨17日釋出新春影片，黃國昌表示，因晚上都被政論節目惡搞，因此他從日本參訪回來後就決定，晚間要加開屬於他們自己的政論節目，且要把TA（目標受眾）拉開、要有不同立場的火花。

今天是大年初三，黃國昌與民眾黨創黨主席柯文哲規劃參拜台北市6間廟，並於首站在台北市萬華區龍山寺參拜後接受媒體聯訪。針對是否會參與民眾黨即將新開的政論節目，柯文哲表示，通常叫他參加他就會參加，不過是否已規劃好。

黃國昌補充，先前去日本參訪，看到日本非常多新興政黨為突破主流媒體封鎖，在很多網路節目有新的創意，因此目前民眾黨中央黨部有在規劃，除了中午原有Youtube頻道「民眾之聲」的節目外，也希望晚上增加新的帶狀節目，針對台灣重要的公共政策議題，除了提供民眾黨明確且仔細的政策立場與分析，也會邀請不同陣營、乃至於在公共政策領域的意見領袖一起參與。

黃國昌說，這項規劃正緊鑼密鼓進行中，希望儘快與大家見面。

媒體詢問是否希望這次民眾黨北市議員選舉全壘打。柯文哲表示，不是希望，而是一定要做到，這次民眾黨在北市6個議員選區只各提名1名候選人，算保守提名，只要集中選票、推銷理念、該做的都做，應該要全壘打，而且這次提出候選人水準都相當高，應該沒有問題。

針對總統賴清德昨天遇到民眾身體不適等狀況，遭質疑很淡定的台南市長黃偉哲指交由專業醫療團隊處置。柯文哲表示，交給專業醫護人員是對的，除非現場沒有醫護人員才要接手協助，不過總統到哪應該都有醫療團隊，交給醫療團隊是合理的。

至於柯文哲的妻子陳佩琪近期發文引發討論，柯文哲表示，不要引誘他批評陳佩琪，不然他連早餐都沒得吃。