吳宗憲超愛無敵鐵金剛 收藏公仔超過50隻

吳宗憲過去是檢察官出身，鐵漢形象的他，私下則是一名動漫迷，也愛搜集卡通模型、公仔。他在受訪時提到，學生時期最愛的卡通，就是無敵鐵金剛和科學小飛俠這種鏟奸除惡類型的卡通，也因此，從小就很愛買些模型，但因為數量眾多，每過一陣子，一些模型就被母親丟掉一次。

吳宗憲也把興趣帶進國會辦公室中，他的辦公室中就有多個玻璃櫃中，擺放著各式模型公仔，有無敵鐵金剛、灌籃高手、科學小飛俠、鋼彈及多個二戰時期的戰機模型，琳瑯滿目，非常吸睛。吳宗憲說，他搜集了蠻多的飛機模型，尤其喜歡二戰的飛機模型，因為他認為二戰時期的飛機外型、線條很漂亮，所以他以前也很愛看二戰題材的漫畫。

吳宗憲說，他從小就喜歡飛機、鋼彈、無敵鐵金剛的模型，這些模型不只擺在國會辦公室，家裡也還很多，甚至數量多到還要擺到父母家。他回憶到，最貴的模型曾經花了新台幣1、2萬元購買，像是家中有架宇宙戰艦模型，那就要2萬多元，附有遙控器，可以讓戰艦發出音樂、光砲等聲光效果。

至於老婆是否反對花錢在買模型公仔上，吳宗憲說，老婆還好，並沒有很限制，因為老婆知道他有所節制，他也笑說其實都有在克制自己買模型的慾望。

談到擁有多個無敵鐵金剛的模型，吳宗憲打開辦公室的櫃子說，因為空間有限，還有很多隻模型放在櫃子中，沒辦法擺出來，有些甚至尚未拆封，算一算，大概共有50隻左右的無敵鐵金剛模型、公仔，最大的一隻差不多有他身高的一半，目前擺放在家中。

此外，吳宗憲回憶到，在擔任檢察官時，辦公室就擺放著無敵鐵金剛，當時學長姐就問說為什麼放鐵金剛，因為當時大家大多都在辦公室擺放關公像，因為象徵著正義的化身，他就回說，因為無敵鐵金剛也是正義的化身，所以意思是一樣的。由此可看出，吳宗憲無比喜愛無敵鐵金剛，有如一位大男孩，仍童心未泯。