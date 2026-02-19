快訊

賴總統昨被嘔吐物波及 廖大乙：今年國運恐不佳

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天是大年初三，民俗專家說也是神日。圖／廖大乙提供
今天是農曆大年初三，民俗專家廖大乙表示，初三是「人日」也是「神日」，建議民眾打電話問候一下久未問候的親友，主動出擊，為自己創造機會，獲得貴人幫忙。

賴清德總統昨到台南祀典武廟拜年發紅包，廟方主委疑因被家人感染諾羅病毒，忍不住嘔吐，且嘔吐物噴濺到一旁的賴清德總統，廖大乙表示，這代表總統被吐口水，今年國運恐不佳。

廖大乙說，今年適合往東、西方向參拜，蛇豬猴虎狗等5生肖人士，大年初三，帶棗子、桂圓、生仁、橘子、蘋果等5寶到廟裡或往東、西向參拜，可大發利市。

廖大乙表示，初三是一年中的精氣神、日月星、天地人，是「神日」跟「人日」，如果去年身體不健康、事業不如意、財力不順的人，可在初三上午7點後至下午5點前，準備棗子、桂圓、生仁，即「找貴人」，加橘子、蘋果，大吉大利又平安，到廟裡拜拜，向神報告，或「見天」找供桌、雙手合十，敬奉「精氣神、日月星、天地人」，祈求精神飽滿，新年丙午年大發利市，馬上發財、馬上成功，「找貴人」平安又順利。

廖大乙表示，今年的大利方是東方及西向，平日有在拜拜的人，可帶棗子、桂圓、生仁及橘子、蘋果「五寶」到廟裡拜拜，若平日沒有宗教信仰的人，可放供桌，朝東方或西向，雙手合十敬奉，就能「找貴人」協助，大吉大利又平安。

影／武廟嘔吐事件後…賴總統今握手改擊掌 到鹿港天后宮消失5分鐘為這事

賴清德總統今天上午到彰化鹿港天后宮參香，並發福袋給民眾，鑑於昨天在台南祀典武廟主委林培火嘔吐事件，賴總統今天與民代、廟方...

賴總統分享馬年冷笑話自稱「高手」 夫人吐槽：10個只有2個好笑

今天是大年初三，賴清德總統在社群平台上傳最新講冷笑話影片。賴總統除在影片中向國人拜年外，還分享一則冷笑話，並笑稱自己是「...

影／大年初三參拜 柯文哲：回到熟悉的地方

今天適逢大年初三，台灣民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲上午前往艋舺龍山寺參拜祈福，向民眾賀年。柯文哲致詞指出，大年初三回...

馬年在野黨需步步為營 才能跑得穩奔得久

2月我們的國家發生兩件重大國事，一個是台美雙方簽署「台美對等貿易協定（ART）」；一個是美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員...

拔擢中央 賴清德點名陳其邁多承擔

高雄市長陳其邁任期進入最後一年，未來動向受關注，昨天陪同賴清德總統發放春節紅包時，賴公開表示，未來陳要為幫中央分擔國政，...

