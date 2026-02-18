快訊

賴總統祝賀高市早苗連任首相 盼推動台日關係新里程碑

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
日本十八日召開「特別國會」，首要之務就是舉行首相指名選舉。兼任自民黨總裁的首相高市早苗（中）毫無懸念續任。她並起身向國會同僚致意。（美聯社）
日本今天召開特別國會進行首相指名選舉，選出自由民主黨總裁高市早苗連任第105任首相，賴清德總統代表我政府與全體國人，對高市早苗首相表達誠摯祝賀，祝福高市首相率領的日本政府順利推動各項國政，帶領國家昌盛發展，並期盼台日關係持續友好深化，增進兩國人民福祉，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的繁榮與安全。

總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本長期以來是堅實互助的夥伴，兩國人民也建立可貴的互助情誼，高市首相更多次在國際重要場合表達對台灣的支持，期盼未來台日雙方在經濟貿易、科技合作、災害防治等各領域，持續強化區域夥伴關係，在堅實的合作基礎上，推動台日關係新里程碑，共同為實現「自由開放的印度太平洋」做出貢獻。

