韓國瑜台南雲林走春 發福袋盼新年社會和諧進步

立法院長韓國瑜今天下午先行到台南市廣護宮發放春聯，隨後到雲林縣順安宮等地發福袋；他表示台灣社會過去一年紛紛擾擾，希望新的一年和諧往前繼續衝，繼續進步。

韓國瑜今天下午先到台南市永康區廣護宮發放春聯，民眾早於中午就在廟前排隊等候，熱情十足；韓國瑜說，過年到了，不要講太多政治的話，希望新的一年平平安安，馬上幸福，善良溫暖力量貫穿整個馬年，台灣更棒。

韓國瑜隨後回到娘家雲林縣，在國民黨立委張嘉郡、許宇甄和雲林縣長張麗善等人陪同下，前往莿桐天瑤宮與斗南順安宮上香參拜、發福袋。

韓國瑜表示，雲林縣民目前有60多萬人，但海外鄉親逾百萬人，過去因為經濟發展問題，民眾要離鄉背井到外地發展，幾十年下來，雲林人表現出色，印尼、柬埔寨、菲律賓、越南與中國大陸地區很多台商會長都是雲林人，未來雲林應該要大團結。

韓國瑜指出，過去幾十年，雲林以農業為主，在張麗善主政下，大力加入科技的新元素，目前有許多台商回流找不到地方，此時是雲林縣最佳發展機會，他把雲林的發展潛力比喻成武當派的武學精神「後發先至」，雲林有水、有電、有土地，是全台灣發展最具潛力的地方，只要中央政策清楚、預算支持，加上縣民也支持衝刺，他相信雲林發展會越來越好，脫胎換骨、脫離貧窮。