快訊

大樂透獎號出爐！6碼全中馬上發財 億元富翁可能就是你

宜蘭礁溪鄉長張永德過勞傳身體不適 住院治療恢復中

挪威極光團客控行李遺失「一套衣服穿12天」 旅行社：僅少部分未找回

韓國瑜台南雲林走春 發福袋盼新年社會和諧進步

中央社／ 雲林18日電

立法院長韓國瑜今天下午先行到台南市廣護宮發放春聯，隨後到雲林縣順安宮等地發福袋；他表示台灣社會過去一年紛紛擾擾，希望新的一年和諧往前繼續衝，繼續進步。

韓國瑜今天下午先到台南市永康區廣護宮發放春聯，民眾早於中午就在廟前排隊等候，熱情十足；韓國瑜說，過年到了，不要講太多政治的話，希望新的一年平平安安，馬上幸福，善良溫暖力量貫穿整個馬年，台灣更棒。

韓國瑜隨後回到娘家雲林縣，在國民黨立委張嘉郡、許宇甄和雲林縣長張麗善等人陪同下，前往莿桐天瑤宮與斗南順安宮上香參拜、發福袋。

韓國瑜表示，雲林縣民目前有60多萬人，但海外鄉親逾百萬人，過去因為經濟發展問題，民眾要離鄉背井到外地發展，幾十年下來，雲林人表現出色，印尼、柬埔寨、菲律賓、越南與中國大陸地區很多台商會長都是雲林人，未來雲林應該要大團結。

韓國瑜指出，過去幾十年，雲林以農業為主，在張麗善主政下，大力加入科技的新元素，目前有許多台商回流找不到地方，此時是雲林縣最佳發展機會，他把雲林的發展潛力比喻成武當派的武學精神「後發先至」，雲林有水、有電、有土地，是全台灣發展最具潛力的地方，只要中央政策清楚、預算支持，加上縣民也支持衝刺，他相信雲林發展會越來越好，脫胎換骨、脫離貧窮。

雲林 韓國瑜 馬年 張麗善 台南 春聯

延伸閱讀

影／韓國瑜、謝龍介台南合體發春聯！謝：軍購一定要買 但要嚴格審查

影／鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

韓國瑜聲明國防預算優先審議 盧秀燕：保護台灣安全、支持國防預算

韓國瑜提開議後國防預算案列最優先案 林沛祥：尊重 須經黨團共識決

相關新聞

「羨慕醫師工作」…賴總統伸援手救人次數政壇無敵 現場救人紀錄曝光

賴清德總統今天到台南武廟參香，主委林培火身體不適突然嘔吐，噴濺到賴清德身上，把現場所有人嚇了一跳；接著賴清德到屏東發紅包...

影／蕭美琴初二桃園平鎮發福袋遇「偶發事件」 她一招化解超親民

副總統蕭美琴今天大年初二到抵達桃園平鎮褒忠祠（義民廟）祈福並發送福袋，上千位民眾無論是全家大小、左鄰右舍或是參香信眾，還...

影／賴清德總統點名高雄市長陳其邁 不可能輕鬆太久、要有心理準備

高雄市長陳其邁今陪同賴清德總統參香發紅包，賴總統不僅稱讚高雄在陳其邁治理下，是南北平衡的火車頭，還說「市長陳其邁不可能輕...

高市早苗連任日相 外交部發電致賀

日本於今天（2月18日）召開特別國會舉行首相選舉，自民黨總裁高市早苗獲推舉連任第105任首相，隨後將組成第二次高市內閣。...

年後賴總統與五院院長談合作 卓榮泰：盼行政和立法院啟動新合作模式

行政院長卓榮泰今天接連基隆天顯宮、新北汐止濟德宮、三重義天宮參拜祈福，肯定新北市長參選人蘇巧慧立委認真打拚爭取很多地方建...

賴總統雲林兩廟發紅包 強調關稅談判堅守護農

賴清德總統今天下午到雲林虎尾福安宮「糖廠媽」、斗六石榴班長和宮「斑鳩媽」參拜並發放福袋，賴總統來到農業縣，除力薦提名參選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。