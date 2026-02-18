影／韓國瑜、謝龍介台南合體發春聯！謝：軍購一定要買 但要嚴格審查

立法院長韓國瑜、立委謝龍介今天下午在台南永康廣護宮合體，向民眾拜年、發送「馬上幸福」春聯；韓致詞時表示，過年不要講太多政治言語，只說龍介在立院表現可圈可點，請大家支持，台灣社會過去一年紛紛擾擾，希望新的一年能夠和諧的繼續往前衝、繼續進步。

韓國瑜、江啟臣、台南市議員林燕祝、蔡育輝、許至椿、蔡宗豪與市議員參選人李佳蓉、童小芸、姚正玉、陳冠諭等人今天下午1時許現身台南永康廣護宮，首先進廟參拜；隨後由韓國瑜向排隊鄉親發春聯，由於韓的超高人氣，現場擠得水泄不通，排隊人潮圍繞宮廟蜿蜒至巷內。

針對美國總統川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，以及韓國瑜承諾立院開議後優先審議國防特別預算相關議案；謝龍介在活動開始前受訪回應，基層鄉親不分挺藍、挺綠都認為「一定要買，但要嚴格審查」，朝野應凝聚共識買到最好價格與最優良武器。

謝龍介認為，我國的國際情勢，一路走來都是非常艱困，在國際的大盤賽局裡面，美中之間也有競合問題，現在中美看起來是鬥而不破，所以我國急需要美國出售武器，來捍衛中華民國；但中國一定會對美國提出限制性的要求，執政者應該要用很理性的態度，來看待這個三角問題。

謝龍介表示，領導者應該要有智慧的看待、面對整個全局，也希望美國的朋友，銷售給中華民國的武器能夠更提升，強度能夠更加強；國防特別預算案會列為優先審查，但一次提出有史以來最高1.25兆特別預算，過去還有5000多億已付款、但未到貨的武器。

謝龍介指出，今年度總預算還有9300多億的國防預算，總體國防支出已達到台灣負擔的臨界點；國防與軍購採購都不能放棄，但重點是如何買得到最好的價格、最優良的武器，執政黨不是一味施壓在野黨通過，開了空白支票，最後能抵得住美國的壓力嗎？他預測，在川普訪問北京之前，美中台三方微妙關係還會繼續震盪。

謝龍介向鄉親致詞時提到，少子化已成為國家安全的危機，為了鼓勵生育，如果他能當選台南市長，市政府要發放育兒津貼每個月5千元，一直到年滿15歲，在財政收支劃分法已經通過的情況下，市府一年會多163億，有能力去編列這筆預算。

韓國瑜致詞表示，財劃法已經通過了，大家請放心，希望新的一年，台南鄉親、大家平平安安、馬到成功；台南是民主聖地，大年初二回娘家天氣好，太陽燦爛，在場的每一個台南鄉親都笑咪咪，希望這樣善良、溫暖的力量，可以貫穿整個馬年。