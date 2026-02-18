影／蕭美琴宜蘭拜廟展現高人氣 粉絲同款「TAIWAN」紅帽T搶拍入鏡

副總統蕭美琴今天下午到宜蘭二結王公廟上香祈福， 現場人潮排成長龍等著領取小紅包，展現高人氣，更有粉絲穿著同款式的紅色「TAIWAN」帽T，領取紅包時搶著跟副總統合拍，蕭美琴致詞時呼籲國人團結努力，相信台灣可以更好。

今天由行政院政委陳金德、政務顧問林國漳、立委陳俊宇及年底有意參選公職的參選人陪同拜廟上香，吸引不少民眾高喊「副總統，好」。蕭美琴說，今天與鄉親聚在一起，有個共同目標是希望新的一年，匯聚很多福氣，讓台灣國泰民安。

她說，即便是在這個世界有很多動盪與不確定，但過去這一年在國人共同努力下，看到經濟的指標、看到股市、看到出口的成長都創下新的紀錄，相信一起團結努力，台灣繼續進步，可以更美好。

致詞結束後已有群眾大排長龍，等著領取馬年小紅包，現場準備2000個紅包，有人排隊一次又一次領取，搶著跟副總統蕭美琴合影，也有民眾抱著毛小孩領取紅包同框入鏡，副總統更展現親民作風，遇有幼童或輪椅婦人時蹲低身子送上紅包。