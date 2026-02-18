快訊

大年初三北向交通量為平日1.6倍 高公局預判「18大路段」易塞

賴總統南投參拜天心寶宮 強調國防經濟並重

中央社／ 南投18日電

賴清德總統下午前往南投竹山天心寶宮參拜；賴總統說，台灣去年經濟好，但如果國家不夠強壯，就無法守護人民生命財產安全，因此要提高國防力量、編列國防預算，呼籲民眾支持。

賴總統下午在民主進步黨籍立委羅美玲、黨籍南投縣長參選人温世政等人陪同下，前往竹山鎮天心寶宮參拜及發放紅包福袋，同時致贈「澤溥群生」匾額。

賴總統致詞時說，去年有地震颱風，颱風掃過南部及東部，造成嚴重災情，他向神明祈求台灣在新的一年國泰民安、風調雨順。

賴總統指出，面對國際稅收及各種壓力，但台灣去年在經濟上仍繳出漂亮的成績單，今年除了要繼續推動經濟建設，讓經濟變得更好，另外也要提高國防預算，讓國家更安全。

賴總統說，政府會繼續拚經濟，照顧人民，因為這就是政府存在的價值，在民主社會，人民是國家的主人，請大家放心，他會好好打拚，領導政府團隊，把國家顧好、把台灣顧好、把經濟拚得更好，把人民照顧得更周到。

國防預算 賴清德 紅包 颱風 稅收

延伸閱讀

初三走春出遊車潮多 觀光景區、參拜路段易塞

影／賴清德總統點名高雄市長陳其邁 不可能輕鬆太久、要有心理準備

影／吐一吐就好...武廟主委嘔吐噴濺到賴總統 致歉：忍不住 歹勢啦！

賴總統參拜 主委突噴射狀嘔吐 醫：諾羅病毒酒精殺不死 肥皂洗手有效

相關新聞

「羨慕醫師工作」…賴總統伸援手救人次數政壇無敵 現場救人紀錄曝光

賴清德總統今天到台南武廟參香，主委林培火身體不適突然嘔吐，噴濺到賴清德身上，把現場所有人嚇了一跳；接著賴清德到屏東發紅包...

影／蕭美琴初二桃園平鎮發福袋遇「偶發事件」 她一招化解超親民

副總統蕭美琴今天大年初二到抵達桃園平鎮褒忠祠（義民廟）祈福並發送福袋，上千位民眾無論是全家大小、左鄰右舍或是參香信眾，還...

影／賴清德總統點名高雄市長陳其邁 不可能輕鬆太久、要有心理準備

高雄市長陳其邁今陪同賴清德總統參香發紅包，賴總統不僅稱讚高雄在陳其邁治理下，是南北平衡的火車頭，還說「市長陳其邁不可能輕...

高市早苗連任日相 外交部發電致賀

日本於今天（2月18日）召開特別國會舉行首相選舉，自民黨總裁高市早苗獲推舉連任第105任首相，隨後將組成第二次高市內閣。...

年後賴總統與五院院長談合作 卓榮泰：盼行政和立法院啟動新合作模式

行政院長卓榮泰今天接連基隆天顯宮、新北汐止濟德宮、三重義天宮參拜祈福，肯定新北市長參選人蘇巧慧立委認真打拚爭取很多地方建...

賴總統雲林兩廟發紅包 強調關稅談判堅守護農

賴清德總統今天下午到雲林虎尾福安宮「糖廠媽」、斗六石榴班長和宮「斑鳩媽」參拜並發放福袋，賴總統來到農業縣，除力薦提名參選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。