賴總統南投參拜天心寶宮 強調國防經濟並重

賴清德總統下午前往南投竹山天心寶宮參拜；賴總統說，台灣去年經濟好，但如果國家不夠強壯，就無法守護人民生命財產安全，因此要提高國防力量、編列國防預算，呼籲民眾支持。

賴總統下午在民主進步黨籍立委羅美玲、黨籍南投縣長參選人温世政等人陪同下，前往竹山鎮天心寶宮參拜及發放紅包福袋，同時致贈「澤溥群生」匾額。

賴總統致詞時說，去年有地震颱風，颱風掃過南部及東部，造成嚴重災情，他向神明祈求台灣在新的一年國泰民安、風調雨順。

賴總統指出，面對國際稅收及各種壓力，但台灣去年在經濟上仍繳出漂亮的成績單，今年除了要繼續推動經濟建設，讓經濟變得更好，另外也要提高國防預算，讓國家更安全。

賴總統說，政府會繼續拚經濟，照顧人民，因為這就是政府存在的價值，在民主社會，人民是國家的主人，請大家放心，他會好好打拚，領導政府團隊，把國家顧好、把台灣顧好、把經濟拚得更好，把人民照顧得更周到。