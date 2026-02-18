民團召開國際記者會 啟動「台灣代表處」正名行動

非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）表示，台灣駐外機構代表的是全體2300萬台灣人民，而非單一城市，因此宣布正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動，希望將現行的台北經濟文化代表處（TECO）正名為台灣代表處。

民進黨立委黃捷今天在媒體群組代轉Hello Taiwan的新聞稿，內容提及「世界論壇」於德國柏林開幕，哈囉台灣國際交流策進會執行長江明信等人召開國際記者會，提出上述主張。

出席記者會的黃捷指出，身為渴望與世界接軌的新世代，正名行動能讓國際社會清晰地看見台灣，不必受限於含糊的身分。

黃捷表示，台灣目前正面臨親中利益集團對國防安全的滲透，她正積極推動跨海投資透明化法律，並針對中國對台媒體與政黨的滲透展開調查。

台北市議員苗博雅指出，使用「台北」之名是歷史遺留的諷刺，過去是為了迴避政治敏感，但現在全球地緣政治已變，台灣是一個「事實上的國家（de factocountry）」，理應獲得與其實力相符的稱呼。